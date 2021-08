Las farmacias rurales realizan una labor fundamental en los pueblos pequeños complementando la atención primaria. Pero a raíz de la pandemia su papel todavía está siendo más importante hasta convertirse en el principal referente para los vecinos.

Un claro ejemplo es Rosa Morillo, farmacéutica de Alcalá de Ebro, uno de los municipios más pequeños de la Ribera Alta del Ebro. Rosa lleva más de 20 años en la localidad: «Estaba trabajando en Huesca y como soy una persona muy inquieta, cuando salió la oportunidad de comprar la farmacia de Alcalá vi que tenía muchas posibilidades». Dos décadas después sus expectativas no solo se han cumplido sino que se encuentra muy feliz: «Estoy encantada y no me iría. Siempre digo que me tendrán que echar del pueblo. Ejerzo mi profesión de una manera que jamás pensé, muy a gusto, muy reconocida y muy querida».

Su relación con los vecinos va mucho más allá de la dispensación de medicamentos: «En las farmacias prestamos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, como el seguimiento farmacoterapéutico, adherencia farmacológica, conciliación de la medicación, etc. Tengo que dar valor añadido a mi profesión y para eso necesito buena formación. Dedico mucho tiempo a la formación y siempre innovando».

Rosa Morillo es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza y de la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) desde donde han lanzado varios proyectos. El último, llamado Telémaco, consiste en la evaluación de la experiencia del paciente con un modelo de atención farmacéutica telemática coordinada entre farmacia hospitalaria y farmacia rural: «A través de esta plataforma se están realizando videoconsultas de atención farmacéutica con el paciente, el farmacéutico hospitalario y el farmacéutico rural. Con este proyecto pretendemos conseguir que el paciente rural no se tenga que desplazar al hospital de referencia, aumentar la adherencia a los tratamientos farmacológicos, mejoramos el control de los problemas de salud del paciente, disminuimos los ingresos hospitalarios y las visitas a los servicios de urgencia, y aumentamos la percepción del paciente del control de sus problemas de salud, entre otros».

Morillo explica que en las farmacias rurales se tiene una relación personal con el paciente mucho más estrecha y cercana que la que puede haber en pueblos más grandes o en las ciudades: «El conocimiento que yo tengo de los pacientes facilita muchísimo el control de sus problemas de salud, porque los médicos en estos pueblos no suelen estar muchos años y no conocen toda su historia». Esta labor que realiza Rosa requiere de un gran esfuerzo y dedicación, pero también supone una gran satisfacción: «Te implicas mucho pero la gente valora y agradece tanto todo lo que les ayudas que a mí me llena».

Su implicación con los vecinos de Alcalá de Ebro se ha vuelto a demostrar durante la pandemia: «Los consultorios han cerrado, los teléfonos estaban saturados y el único centro sanitario que tiene la puerta siempre abierta es la farmacia. Cuando llegó el confinamiento hice un listado de las personas que vivían solas, que no tenían familia en la localidad y sus hijos no les podían atender, y les llamaba cada día por teléfono para saber si estaban bien o necesitaban ayuda».

Aunque dice que el efecto de la pandemia se ha notado menos en los pueblos pequeños: «Son espacios totalmente seguros. Puedo contar con los dedos de una mano los casos positivos que he tenido. Y tiene su lógica porque es una población envejecida pero no tiene un lugar donde infectarse, no hay puntos de reunión y los encuentros son escasos». Además con el confinamiento mucha gente se ha dado cuenta de las ventajas de vivir en el pueblo: «En Alcalá había muchas viviendas que llevaban años en venta y ahora se han vendido. La gente se ha dado cuenta que en un confinamiento aquí tiene más espacio para poder moverse y el riego de contagio es prácticamente nulo».

De todas formas la despoblación sigue afectando de forma importante a localidades como Alcalá de Ebro, sobretodo en la pérdida de servicios, el último el anuncio del cierre de la oficina de Ibercaja: «Estas pequeñas localidades se quedan desamparadas porque como la demanda no es tan alta directamente no se cubren esos servicios. Solo quedamos las farmacias, porque no nos prima solamente el tema económico, estamos prestando un servicio sanitario y por eso permanecemos aquí firmes. Otros negocios desaparecen porque priman otros intereses y no tienen la vocación que tenemos los farmacéuticos rurales». Por eso los vecinos valoran tanto el servicio que prestan.