Llevo desde mayo de 2018 y estoy muy, muy contenta. Antes de venir a Figueruelas estuve en la oficina de Gallur. Allí estuve once años. La experiencia es totalmente satisfactoria. También desde Figueruelas atendemos a clientes de otros pueblos de alrededor como Bárboles o Grisén. El equipo que conformamos la oficina nos llevamos muy bien y eso redunda en un servicio excelente para nuestros clientes.

¿Qué es lo que más le gusta de Figueruelas?

Pues precisamente lo que he comentado antes, al llevar tanto tiempo en otro sitio no sabía como me iba a encontrar en Figueruelas. Desde el primer día, me hicieron sentir muy a gusto, la gente es súper agradable y muy acogedora. Estoy feliz de trabajar en esta localidad.

¿Cómo ha sido el año 2021?

Ha sido el año de la vuelta, poco a poco, a una cierta normalidad. Ahora que estamos cerca de celebrar las fiestas en honor a Santa Bárbara y han puesto las vallas en las calles para los toros, se respira más alegría. Los vecinos se están preparando para celebrarlas con prudencia, pero con alegría por volver a recuperar las fiestas. Y en lo profesional, ha sido un muy buen año. Creo que hemos cumplido las expectativas que teníamos al comienzo del ejercicio así como afrontado y dado respuesta a todos los retos que han ido surgiendo.

¿Qué perspectivas tiene de cara al 2022?

Mis perspectivas son positivas, ya que la incidencia de la pandemia cada vez parece ser menor y eso reactivará aún más la economía. Lógicamente seguirán existiendo dificultades pero entre todos seremos capaces de superarlas. Tenemos una gama de productos y servicios muy amplia que creemos ayudarán en sus respectivos ámbitos a los diferentes grupos de clientes.

¿En qué destaca la oficina de Caja Rural de Aragón en Figueruelas?

Somos muy cercanos con la gente, los escuchamos y tratamos de darles la solución que más les interesa. La cercanía de las cajas rurales hace que los vecinos confíen en nosotros y hace que podamos ayudarles de una forma más directa. Caja Rural de Aragón posee un espíritu de autenticidad que es difícil encontrar en otros sitios. Nosotros estamos ahora y estaremos en el futuro de esta localidad. Como siempre.

¿Con que parte de su trabajo se siente más orgullosa o satisfecha?

Hay muchas cosas de las que me siento orgullosa de mi trabajo. Cuando puedo ayudar a la gente a cumplir su deseo de comprarse su primera vivienda y quedarse a vivir en su pueblo. Cuando ayudamos a tantos autónomos y pymes con préstamos para sobrevivir al covid-19 o cuando me cuentan su problema y les intento dar una solución.

¿Qué significa para ustedes y sus clientes la Fundación Caja Rural de Aragón?

La Fundación pone en marcha varios programas para minimizar la exclusión de determinados colectivos. En Figueruelas hicimos en el local de la Asociación de Jubilados, un curso de ciberseguridad contando con una numerosa participación, y siendo una buena experiencia para los asistentes. Estamos comprometidos con nuestros pueblos y con las personas, allí donde estamos presentes. Mi hija y yo somos voluntarias en la Fundación. De esta forma devolvemos a la sociedad algo de lo mucho que ella nos da. Como dice nuestro lema, la Fundación es el alma de nuestra Caja.