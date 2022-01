María Ángel Serrano López.

Fecha y lugar de nacimiento:

El 19 de noviembre de 1943 en Torres de Berrellén, Zaragoza.

Breve biografía personal:

Al principio mi vida fue un poco triste porque con cuatro años falleció mi madre, pero me quedé con mis tíos y tuve una infancia y adolescencia feliz. He tenido cinco hijos, siete nietos y un bisnieto. Además, escribí un libo, Regreso al nacer, y a partir de ahí escribí dos teatros.

Dónde realiza el voluntariado y desde cuándo:

He estado de voluntaria en el centro de día Torres, en Torres de Berrellén, hasta que llegó la pandemia del covid. Al centro comencé a ir para leer mi libro a las personas del centro y como les gustó tanto me llamaron para continuar yendo a leer el periódico, a cantar con ellos, a realizar talleres, etc.

Por qué hace voluntariado:

Me llamaron para ir a leer mi libro los martes por la mañana y me gustó tanto que continué yendo de voluntaria.

Qué es lo que le aporta el voluntariado:

Me aporta mucho amor y satisfacción al ver a las personas del centro cómo se alegran al verme cuando llego, y ellos me contagian su alegría.

Una frase motivadora:

A mí me ha ido muy bien y soy feliz siendo voluntaria, espero que a los demás también les pase.

Únete a la

#fuerzaquetransforma