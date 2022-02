La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Gallur realizó estas navidades dos jornadas de puertas abiertas para dar a conocer el Funcional Training, nueva actividad deportiva dirigida por el coordinador de deportes y monitor deportivo Juan Navarro.

Teniendo como objetivo el acondicionamiento físico, la actividad pretende mejorar las cualidades físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad, elasticidad) a través de ejercicios y/o movimientos que impliquen una cierta coordinación, agilidad y equilibrio con el propio cuerpo o a través de materiales y accesorios funcionales como kettlebells, mancuernas, cajones pliométricos, wall balls, combas, sandbags, escaleras de velocidad o bandas elásticas.

Tras las explicaciones y demostraciones del monitor, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad este deporte, así como valorar las diversas cualidades que les ofrece para potenciar su físico.

REGRESO A LA ACTIVIDAD

El periodo navideño supuso un descanso tanto en las actividades deportivas como culturales. Atravesada esta época, se vuelven a poner en servicio, dando continuidad al diseño inicial de la programación.

Los alumnos de las diversas clases han regresado con ganas e interés, sobre todo en el gimnasio, espacio en el que se ha detectado un importante incremento de usuarios. Todos los deportistas siguen manteniendo como horizonte en sus propósitos el progreso en la mejora de sus condiciones físicas, el mantenimiento, así como la diversión. No obstante, la asistencia en las actividades ha estado seriamente condicionada por los contagios Ómicron detectados en el municipio, lo que ha supuesto picos y oscilaciones de asistencia.

A pesar de ello, desde el departamento técnico deportivo del Ayuntamiento de Gallur, coordinado por Juan Navarro, se ha observado un importante incremento del sector femenino en las inscripciones al gimnasio, además de una regularidad en su asistencia. Entre las actividades, según indica Navarro, destacan las pesas «una actividad deportiva que ya no solo es ‘cosa de hombres’, y que el sector femenino que ha entendido que a través de los entrenamientos de fuerza están más cerca de alcanzar sus objetivos, dado que ya no se muestran tan reticentes a entrenar esforzándose al máximo». Una situación que pasa por un buen asesoramiento a través del coordinador deportivo, y es que tal y como indica, «todo pasa por explicarles que si no ajustan las cargas a su capacidad, en realidad apenas estimularán su musculatura lo suficiente como para cambiar tanto su rendimiento como su físico».

En la actualidad, todas las actividades programadas por el área de deportes están en servicio y pleno rendimiento.