El medallista de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Sergio Ibáñez Bañón, asistió el sábado 15 de enero al acto protocolario para dar la nueva denominación al polideportivo municipal de Alagón que lleva su nombre.

El Ayuntamiento de Alagón aprobó por unanimidad, en el pleno celebrado el pasado 29 de julio, el cambio de denominación del polideportivo tras la clasificación del judoca de la localidad para participar en la cita olímpica.

Sergio Ibáñez dio las gracias a todos los que han hecho posible que el pabellón de su pueblo lleve su nombre: «Es algo muy bonito y emocionante que el día que me lo dijeron en casa no me lo podía creer». También se acordó de todas las personas que le han apoyado en su trayectoria: «Yo recojo la medalla y es mi nombre el que aparece, pero hay muchas personas que merecen estar conmigo», en especial a su familia, y a sus entrenadores, Alfonso de Diego y a Javier Delgado, que estuvieron presentes en el acto.

Además, el deportista descubrió el espacio dedicado a él en el interior del polideportivo, y luego el alcalde de Alagón, Pascual Embid, le hizo entrega de una placa conmemorativa, y también entregó un recuerdo a su familia. Para finalizar, Sergio Ibáñez firmó autógrafos y se hizo fotografías con los asistentes.