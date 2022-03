María Álvarez Terraz.

Fecha y lugar de nacimiento:

El 12 de enero de 1996 en Pinseque (Zaragoza).

Breve biografía personal:

Soy psicóloga sanitaria, actualmente estoy terminando de estudiar un doble máster de especialización en Psicología infantil y Atención temprana. Trabajo en Neuroteruel, una clínica privada en Teruel donde atendemos a niños con trastornos de neurodesarrollo y dificultades de aprendizaje.

Dónde realiza el voluntariado y desde cuándo:

Realicé voluntariado en Plena Inclusión Aragón, en un turno de Vacaciones en 2018 donde acompañamos a personas con discapacidad a disfrutar de una semana en Salou. En esta misma asociación, estuve un día de voluntaria en un encuentro de familias, donde mi labor era acompañar a las personas con discapacidad a la visita del Castillo de Loarre. También me formé desde Asociación Española contra el Cáncer en voluntariado y en voluntariado específico para hospitales pero no he podido todavía participar en ninguna de sus actividades por falta de tiempo y dificultad para cuadrar en disponibilidad.

Por qué hace voluntariado:

Hacer voluntariado es muy gratificante. A mí, personalmente me gusta aportar todos mis recursos para poder ayudar a los demás.

Qué es lo que le aporta el voluntariado:

El voluntariado me aporta una manera diferente de ver las cosas. Gracias a participar en estos encuentros y a realizar distintas actividades, he conseguido ver otros puntos de vista diferentes al mío en aspectos muy diversos del día a día, lo cual siempre es enriquecedor. Yo he conocido a gente maravillosa y han sido experiencias únicas, El voluntariado me ha aportado cosas positivas tanto en el plano personal como en el profesional.

Una frase motivadora:

El voluntariado es ayudar, pero también es aprender.

