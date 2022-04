Un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia para el consumo humano, lo que supone aproximadamente 1.700 millones de toneladas al año. Si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer emisor de gases de efecto invernadero. Desperdiciar alimentos supone malgastar el 28% de las tierras productivas del mundo.

La reducción del desperdicio de alimentos está incluida entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, ya que el Objetivo 12.3 pretende: «En el año 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante».

Frente a este problema con gran repercusión económica, social y medioambiental, Alcampo ha puesto en marcha un plan para reducir el desperdicio de alimentos. Alcampo incide en la prevención del desperdicio mejorando cada día sus sistemas de gestión para evitar la pérdida de los alimentos.

DESCUENTOS Y PACKS

Además, conforme se acerca la fecha de caducidad de los productos, Alcampo aplica descuentos para aquellos que tienen una fecha de caducidad o consumo preferente inmediata. En la aplicación de Too Good To Go se pueden adquirir packs sorpresa compuestos por alimentos que tienen cercano el fín de su vida útil. Por solo 3,99 euros € se puede adquirir un pack que contiene un menú completo con un valor originario de 12 €.

Además, Alcampo colabora con Bancos de Alimentos y entidades sociales donando aquellos alimentos que no consigue vender pero que se encuentran perfectamente para ser consumidos.

Evitar la pérdida es un objetivo prioritario para Alcampo, una empresa comprometida con lo bueno, lo sano y lo local promoviendo un comercio responsable.