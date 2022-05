Cristina Santolaya García.

Fecha y lugar de nacimiento:

9 de junio de 1956 en Logroño.

Breve biografía personal:

Soy la segunda de cinco hermanas, casada con dos hijas y dos nietas, trabajé como auxiliar de farmacia y actualmente estoy jubilada.

Dónde realiza el voluntariado y desde cuándo:

Soy voluntaria en Cáritas de Pedrola desde hace 20 años.

Por qué hace voluntariado:

Me gusta poder ayudar a los más necesitados, desde pequeña lo he vivido en mi familia.

Qué es lo que le aporta:

Hacer algo bueno por los demás te hace sentir realizada y me siento orgullosa de mi misma. Conoces mucha gente que con sus experiencias te enriquecen personalmente, es una manera de aprender cosas que antes ni siquiera sabía que podía hacerlas. Gracias a Cáritas he hecho muchos y muy buenos amigos desde los párrocos del arciprestazgo, trabajadoras sociales, voluntarios..., y me siento encantada de que a mis 65 años aún puedo hacer muchas cosas.

Una frase motivadora:

Las cosas importantes se hacen con el corazón.

