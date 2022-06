Nombre y apellidos:

Fecha y lugar de nacimiento: 5 de abril de 2001 en Torres de Berrellén.

Breve biografía personal: A mí lo que más me hace feliz son los animales, es mi pasión. Estoy estudiando un Grado Superior de Educación Infantil para luego hacer la carrera de magisterio de Primaria. Desde siempre me han gustado mucho las personas mayores y los niños, es decir, cuidándolos, aprendiendo, ayudando en sus problemas. Siempre me ha gustado, de hecho, también tengo un Grado Medio de Auxiliar de Enfermería.

Dónde realiza el voluntariado y desde cuándo: Lo realicé en el centro de día de Torres de Berrellén. Empecé a ser voluntario con unos amigos de mi pueblo cuando empezó la pandemia. Con el confinamiento domiciliario, la gente mayor que estaba sola no podía ver a sus hijos por las medidas sanitarias y lo que hacíamos era, todos los días llamábamos a una persona distinta un rato para hablar con ellos, ver qué tal estaban. Se alegraban un montón por hablar con nosotros y nosotros con ellos porque así les contábamos cosas y por lo menos ellos se distraían un poco.

Por qué hace voluntariado: Empecé a hacer voluntariado porque me pareció una muy buena idea y me gustó. Al estar en casa, teníamos más tiempo para todo.

Qué es lo que le aporta el voluntariado: Me aporta mucho porque conozco la situación de esas personas que están solas o que han perdido a sus seres queridos y me gusta ayudarlos, escucharlos, que para cualquier cosa, estamos nosotros .

Añade una frase motivadora: La vida sigue nunca pierdas el intento, tu siempre para delante.

Únete a la

#fuerzaquetransforma