La Banda de Música de la Asociación Musidrola de Pedrola estrena el domingo 18 de diciembre, a las 12.00 horas, durante su tradicional concierto de Navidad en el auditorio municipal, el poema medieval en música El Batallador compuesto por José Antonio Bellido Alcega, vecino de Ainzón y director de la Banda Municipal de Illueca.

Este músico y compositor tiene en su haber más de 40 obras escritas para diferentes formaciones como orquesta, banda sinfónica, coro, orquesta laudística o agrupaciones camerísticas. Entre las más destacadas para banda de música están la Gran Jota del Moncayo para banda sinfónica, la Salve Regina para orquesta y coro a cuatro voces mixtas, la Marcha Unidad de Música Academia General Militar, el pasodoble Doctor Val-Carreres, y la obra Hiberus Ouverture para banda sinfónica.

La inspiración para componer El Batallador le surgió paseando por el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza: «Me quedé observado el monumento al rey Alfonso I El Batallador, y la impresión fue tal que a instante consideré la creación de una obra musical», explica el compositor. Entonces comenzó a documentarse sobre el personaje a través de diferentes fuentes, destacando principalmente dos libros: Alfonso El Batallador de José María Lacarra, y Batallador de José Luis y Alejandro Corral. «Aquellos textos despertaron en mí algunas ideas musicales. Quería que en la obra se percibieran las batallas, los castillos, los monasterios, el amor. Se debían de oír las fanfarrias medievales, los tambores de guerra, los monjes cantando gregoriano, y los trovadores y bailarines en los salones palaciegos».

El Batallador es una obra en un solo movimiento y se estructura en cinco escenas: I Castillo de Montearagón-Batalla de Alcoraz (batalla y fanfarria), II Monasterio de San Juan de la Peña (oración y procesión), III Conquista de Tauste y Ejea (batalla), IV Doña Urraca (canción del trovador y danza), y V Palacio de la Aljafería-Asedio y toma de Zaragoza (fanfarria y batalla final).

La posibilidad de que la obra sea estrenada por la Banda de Música de la Asociación Musidrola de Pedrola surge cuando su director, Miguel Ángel Díez Adiego, estaba buscado nuevo repertorio para la agrupación. Ya conocía a José Antonio Bellido, pero hacía tiempo que no tenían relación, hasta que hace unos meses la banda de Botorrita estrenó la obra Hiberus Ouverture de Bellido. «Un músico de la banda de Pedrola participó en el estreno y me comentó que era una obra que estaba muy bien y que podíamos tocar», explica Miguel Ángel Díez. «Entonces llamé a José Antonio para pedirle la obra y fue cuando me dijo que tenía otra nueva sin estrenar», detalla el director de la banda.

El compositor está encantado con que sea la banda de Pedrola la que estrene su obra: «Es valiente y digno de alabar querer tocar una obra de un compositor de aquí, de un pueblo pequeño como Ainzón. No es lo habitual, las bandas prefieren obras de compositores de fuera o extranjeros», explica Bellido.