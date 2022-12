Con motivo de la noche de Halloween, el Ayuntamiento de Gallur organizó el 31 de octubre la actividad túnel del terror en el CPI María Domínguez. Diversos actores recrearon escenas emplazadas en un psiquiátrico inserto en un ambiente de miedo y terror que no dejó indiferente a ninguno de los numerosos participantes que no quisieron perderse la noche de Halloween con esta «terrible» propuesta.

La empresa contratada por el Ayuntamiento de Gallur para desarrollar la actividad fue Arte Lain. El concejal Jesús Cuber señaló que «el evento fue un éxito», y que «todos los participantes disfrutaron, y a pesar de las inclemencias meteorológicas la noche acompañó».

Además, Cuber indicó que «se repartieron un total de 320 bocatas» que fueron distribuidos por los miembros de la Comisión de Fiestas Joel Magdalena y Armando Arcega a quienes desde el ayuntamiento agradecen su colaboración.

Pero no solo en Gallur, hubo diversión. También los vecinos de Pleitas disfrutaron de una noche de Halloween terroríficamente divertida y no dudaron en disfrazarse de los más siniestros personasjes. Una fiesta que cada año gana más adeptos entre las personas de todas las edades, en la que no faltaron los dulces y las golosinas y que se convirtió en un momento para divertirse en familia y en un gran ambiente en compañía de los vecinos.