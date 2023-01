Una de las obras más demandadas y en la cartera de los diversos equipos de Gobierno del Ayuntamiento de Gallur desde hace ya dos décadas está más cerca de hacerse realidad. Se trata de la construcción de la residencia de la tercera edad. Tras un larguísimo proceso de evaluación para su viabilidad, que se ha prolongado ya casi dos legislaturas, y la compra del solar, el derribo de las naves del solar en el que se ubicará será el primer paso visual para demostrar a los habitantes de este municipio que el proyecto puede ser una realidad en los meses venideros, no solo una idea sobre plano.

Las dos naves existentes en el solar adquirido, que forman un triángulo entre el canal, la cooperativa agraria y el parque Aragón, ubicadas en los terrenos en los que antiguamente se asentaba la conocida como Conservera La Chula, van a ser derruidas. Las naves, que desde hace años se encuentran en desuso, han sido adquiridas por el ayuntamiento de la localidad, aunque no en su totalidad. Por lo tanto, las tareas consistirán en demoler parcialmente las mismas (las de exclusiva propiedad municipal) siendo un total de 1.196,39 m2 la superficie construida y susceptible a derribar, con un volumen de demolición de 8.303,02 metros cúbicos.

En el proceso no se derribará el muro medianero, ni los pilares y cimentaciones medianeras del lado derecho según se accede a las naves. El derribo se desarrollará en sentido inverso al de construcción, descargando los elementos portantes antes de desmontarlos, y al mismo nivel. Los componentes que, por su situación no se puedan derribar de forma mecánica, o por su posterior aprovechamiento, se procederá a desmontarlos de manera manual. Además, se prestará especial atención para no afectar a las edificaciones colindantes, tanto las situadas en el lado derecho según se entra, como en las ubicaciones en los fondos de las naves no adquiridas por el ayuntamiento y que, por tanto, se deben mantener.

Los trabajos de demolición provocarán efectos negativos en el entorno durante todo el proceso, aspecto que se aminorará aplicando las oportunas medidas correctoras. No obstante, el plazo global para la ejecución de las obras se estima que se desarrolle durante seis semanas a partir de su comienzo.

Respecto a los residuos, algunos de ellos de fibrocemento de amianto (cubierta de una de las naves), al igual que el resto de residuos, serán tratados de forma adecuada y específica según su naturaleza.

LICITACIÓN Y MESA CONTRATACIÓN

El Ayuntamiento de Gallur abría un plazo de licitación para las empresas interesadas en la realización de las obras de demolición de las dos naves existentes en el terreno adquirido para la construcción de la futura residencia de la tercera edad.

La mesa de contratación celebrada el 1 de diciembre, a la que se presentaron un total de diez empresas, con un presupuesto de licitación de 109.610,95 euros, acordó adjudicar los trabajos a la empresa Reciclados y Demoliciones San Juan, S.L., con una oferta económica de 89.762,64 euros y un plazo de garantía total de hasta cinco. La misma resultaba ser la mejor de las ofertas presentadas por las empresas.

Las obras se desarrollarán mediante modificación de créditos nº 10/2022 del presupuesto municipal, que era aprobado en el pleno extraordinario celebrado el pasado 3 de noviembre de 2022.