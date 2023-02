La Biblioteca Municipal de Pedrola organizó en el mes de diciembre los tradicionales concursos navideños de cuentos y christmas. Como cada año, se contó con la colaboración del CEIP Cervantes que promueve la participación de todo el alumnado que presentó trabajos muy elaborados y creativos. La entrega de premios se realizó el sábado 28 de enero.

En el concurso de cuentos en la categoría B los premios fueron para Alba Pérez Placed, Isabel Gil Muñoz y Jorge Relancio Latorre, y en la categoría C para Ibai Sinués Escribano, Carlos Pueyo Luna, Víctor Constantín Dumitra, Laura Pérez Placed y Ramón González Reverter.

En el concurso de christmas en la categoría A el primer premio fue para Nacho Gaspar López, el segundo para Raúl Teodor Onu, y el tercero para Martina Llaque Alfaro. En la categoría B el primer premio fue para Carmen Rodríguez Martín, el segundo para Ángel Mingarro Abrego, y el tercero para Julia Gil López. En la categoría C el primer premio fue para Miguel Llaque Alfaro, el segundo para Marta Usón Gómez, y el tercero para Saúl Sancho Martínez. Por último, en la categoría D el primer premio fue para Claudia Leonar Lorente, el segundo para Carla Cuenca Benedí, David Lozano Quílez y Valeria Pérez Tovar, el tercero para Lucía García Piñón y Daniela Júdez López, y se concedió un premio especial para Mari Carmen Pascual Gutiérrez.