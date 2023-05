La cantante de Gallur Mery Royo, con una versión de la canción The show must go on de Queen, fue la ganadora del gran premio del jurado de la novena edición del Concurso de Talentos Villa de Alagón que se celebró el sábado 15 de abril en el Auditorio Arcón Celia Sanz y Germán Santabárbara. El evento volvió a ser un éxito de organización, a cargo del Club Deportivo Ceda El Vaso y el Ayuntamiento de Alagón, participación, con un total de 16 concursantes en diferentes disciplinas artísticas, y público, que un año más llenó el auditorio de la localidad.

Tres alagoneros formaron parte del palmarés de esta novena edición: Pedro Comenge, que con su actuación de danza se llevó por segundo año seguido el premio del público decidido por votación popular entre los espectadores, y las cantantes Ariadna, premio Talento Local, y Marta Méndiz, premio Talento Infantil, mientras que la cantante zaragozana Anie fue premiada como Talento Forano. Además, la organización otorgó el premio Talento de Honor 2023 a la Asociación Musical Villa de Alagón (AMVA) por su aportación a la cultura musical de la localidad. La mayoría de concursantes fueron de la Ribera Alta del Ebro, ya que además de los premiados participaron la artista local María Pilar Montoro y la Asociación Rociera de Alagón, Mery Luz de Gallur, Maite, María Segura y Lourdes de Pedrola, y Mariola de Pinseque, junto al humorista zaragozano Javi Doncel, y los cantantes Izarbe, Fabio y Jon Valera. El grupo zaragozano Ziro, ganadores del gran premio del jurado del año pasado, fueron los encargados de poner el mejor colofón posible a un concurso que ya está pensando en la décima edición.