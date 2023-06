La Comarca Ribera Alta del Ebro, a través del Plan Corresponsables, organiza un campamento de verano gratuito dirigido a menores de entre 8 y 14 años cumplidos. La actividad se realizará del 6 al 11 de agosto en el albergue juvenil del Matarraña en Cretas (Teruel).

La temática del campamento es Los íberos del Bajo Aragón. Los pequeños (8-9 años) son habitantes del Palao, los medianos (10-11 años) habitantes del Taratrato, y los mayores (12-14) habitantes de la Guardia. Las actividades incluyen talleres, dinámicas, juegos, yincanas y juegos de pistas, veladas, rutas senderistas, excursiones en bicicleta por la vía verde, y visita guiada al centro íbero de Cretas, todo en grupos según edades.

El plazo de inscripciones está abierto hasta el 22 de junio. Toda la información está en la web de la comarca (https://rialebro.net/campamentos-de-verano-2023/)

Para solicitar plaza se debe estar inscrito en la web del Plan Corresponsables como familia y haber aportado toda la documentación requerida, además de realizar la inscripción en la actividad.

Una vez finalizado el plazo de inscripción se enviará correo electrónico con adjudicación de plaza o número de lista de espera (si se da el caso).

Las personas a las que se les haya asignado plaza deberán cumplimentar el modelo de aceptación de plaza en el plazo que se indique (de no hacerlo se entenderá que renuncian a la misma y se procederá a ofrecer dicha plaza a las personas incluidas en la lista de espera por orden de prelación).

Igualmente, en caso de no poder ocupar la plaza adjudicada, se deberá informar por escrito a corresponsables@rialebro.net o 622 624 513 lo antes posible, para poder ofertar dicha plaza a las personas incluidas en la lista de espera. En caso de no ocupar plaza asignada, y no avisarlo, será penalizado en el Plan Corresponsables, no pudiendo hacer uso de ninguno de sus servicios en el año 2023.