El físico y deportista gallurano Carlos Pobes logró el campeonato de equipo en el Campeonato del Mundo Master (mayores de 35 años) de carrera de montaña celebrado en Madeira (Portugal).

Tomando parte de la prueba Uphill (sólo subida) con 9 kms y 840 m de desnivel, quedaba 5º en la categoría que representaba M45 y décimo en la clasificación total.

Debido a su excelente clasificación y a la buena actuación de dos compañeros más, los tres se alzaron como campeones de equipo representando a España, subiendo a lo más alto del pódium.

Carlos Pobes valora su presencia en esta importante y complicada prueba: «Este verano había entrenado muy bien y tenía grandes expectativas. Sabía que podía estar cerca del podio y así fue durante la primera parte de la carrera en que iba tercero, pero las piernas no respondieron como me hubiera gustado. Pude aguantar un rato el ritmo del tercero pero las sensaciones no fueron las mejores, y tuve que ver con pena cómo se alejaba el podio. Así que fue una sorpresa y una gran alegría subir luego a lo más alto como campeones del mundo por equipos”. La carrera se celebraba el 15 de septiembre.

El año que viene el campeonato se celebra en la localidad de Canfranc, así que según manifiesta Pobes «volveremos a intentarlo». Precisamente en Canfranc participaba el fin de semana del 23 y 24 de septiembre en el Campeonato de Aragón de ascenso defendiendo el título que conseguía el año pasado en el Moncayo, siendo tercero absoluto y campeón veterano.

Dos importantes triunfos para este extraordinario deportista y físico gallurano.