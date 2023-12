El Ayuntamiento de Remolinos ha organizado la tercera edición del concurso de microrrelatos 25N con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Desde el consistorio dan las gracias a todas las personas que han participado, y la enhorabuena a la ganadora Esther Bengoechea por el relato Un jarrón con margaritas, que reproducimos a continuación: «Permanece quieta, con los ojos cerrados y casi sin respirar, hasta que escucha el portazo de despedida. Segundos después, comienza a levantarse lentamente, como si la vida pesase demasiado, como si el dolor ralentizase sus movimientos. Observa el estado en el que ha quedado el salón. Todo está revuelto, tirado o roto, como ella en esos momentos. Rompe a llorar mientras se tapa la cara con las manos para protegerse de ese caos. Después de unos minutos, más calmada ya, vuelve a mirar a su alrededor y observa los restos del jarrón de su madre. Se acerca, acaricia los pedazos con cuidado de no cortarse y sin pensarlo comienza a deshojar la única margarita que sigue intacta de todo el ramo, como cuando era niña y jugaba en la era con sus primas.

En esta ocasión, la dupla ya no es me quiere / no me quiere, eso ahora mismo es lo de menos. Lo realmente importante en ese momento es tomar una decisión: me quedo / me voy. Con mano temblorosa, va haciendo desaparecer poco a poco los pétalos blancos, hasta lanzar el último al suelo. Suspira y por primera vez en demasiados meses, sonríe».