El Club Ciclista Pinseque organiza el domingo 17 de diciembre una jornada multideporte solidaria a favor de Rayan, un niño de 6 años residente en la localidad al que le han diagnosticado autismo, lo que le causa problemas de comunicación, interacción, motricidad y alimentación.

Para el evento solidario, el club ha organizado un torneo de pádel, de 8.00 a 13.00 horas en la pista de Pinseque; un torneo de futbolín, desde las 9.00 a las 12.00 horas en el Pub Let It Be; una andada popular de 3 kilómetros con salida a las 9.00 horas desde el Pabellón Ángel Calvo; una carrera running de 5 kilómetros con salida a las 10.00 horas desde el Pabellón Ángel Calvo; además de tres sesiones de spinning, desde las 9.00 hasta las 12.00 horas, que serán también en el Pabellón Ángel Calvo.

Las inscripciones para la jornada multideporte se pueden realizar en la dirección www.cronolimits2020.com. Cada inscripción incluye también un bocadillo y una botella de agua. Además, durante la mañana se realizarán diferentes sorteos de las empresas colaboradoras.