La obra La Celestina 1905 de la compañía Menecmos de Leganés (Madrid) ha obtenido cinco premios y una mención honorífica en la cuarta edición del Certamen Nacional de Teatro Amateur de Pedrola Océanos de Calamidades.

El jurado del certamen ha otorgado los siguientes premios y menciones honoríficas: primer premio al mejor grupo de 1.500€ a Menecmos por su obra La Celestina 1905, y segundo premio al mejor grupo de 1.000€ a Twister Teatro por su obra Cuando no ves la luz; premio a la mejor dirección de 100€ a Francisco Román Silgado por La celestina 1905 de la compañía Menecmos; premio al mejor actor de 100€ a Alfredo Vaz por su interpretación de ‘Jero’ en la obra Trece y martes de la compañía La Macana Teatro; premio a la mejor actriz de 100€ a Ana Romero por su interpretación de ‘Celestina’ en la obra La Celestina 1905 de la compañía Menecmos; premio a la mejor escenografía de 100€ a Francisco Román Silgado por La Celestina 1905 de la compañía Menecmos; premio al mejor vestuario de 100€ a Verónica del Río y María Jesús Perales por La Celestina 1905 de la compañía Menecmos; premio al mejor montaje de iluminación y sonido a Hernán Brave, Cecilia Cobos y Miguel de las Heras por Cuando no ves la luz de la compañía Twister Teatro; premio a la mejor dramaturgia original o adaptación a Marcos Altuve por el guión original de la obra Huanita de la compañía Teatro en Construcción; mención honorífica A la tardada de 100€ a Twister Teatro por su obra Cuando no ves la luz, por introducir el ambiente carcelario antes de empezar el espectáculo; y mención honorífica Teatrola al fomento de la educación en valores para los y las jóvenes a Menecmos por su obra La Celestina 1905.

‘OCÉANOS DE CALAMIDADES KIDS’

El Ayuntamiento de Pedrola, a través de la colaboración de las concejalías de Cultura e Infancia y Conciliación Familiar, han presentado un programa que supone, por un lado, una evolución del certamen Océanos de Calamidades y, por otro, la novedad que presenta una muestra de teatro dirigida para el disfrute de las familias y, especialmente, de los niños y niñas de Pedrola.

Océanos de Calamidades Kids se establece como la primera muestra nacional de teatro aficionado dirigido para público infantil de Pedrola y en ella participarán tres compañías del territorio nacional que ofrecerán obras teatrales dirigidas a niños y niñas. Las representaciones se desarrollarán los domingos 21 de enero, 25 de febrero y 17 de marzo, a las 17.00 horas, y el acceso será gratuito.

Además de para el disfrute de las familias con niños, el público asiduo a la programación cultural del Auditorio Municipal de Pedrola podrán seguir disfrutando de una programación variada en esta muestra que seguro les sorprende y les acerca a historias que enternecen e ilusionan no sólo a los más pequeños de la casa.

Las compañías de teatro amateur interesadas en participar de esta muestra podrán realizar su inscripción desde el día 1 y hasta el día 20 de diciembre del año 2023, resolviéndose los participantes antes de la finalización del propio mes de diciembre.

Las bases para participar se pueden consultar en la página web municipal www.pedrola.es.