El cartomago Mariano Lavida vuelve a actuar en Alagón el sábado 16 de diciembre después de mucho tiempo sin hacer un espectáculo en su pueblo. Para Mariano se trata de una actuación muy especial: «Es un reencuentro con el pueblo, con mis raíces, volver donde empecé».

El público que acuda al Auditorio Arcón se va a encontrar a un Mariano diferente «que empezó en Alagón, acabó en Zaragoza, luego se fue a Madrid y estuve haciendo televisión. Después hice giras grandes, me fui al Pirineo un año de retiro espiritual, y luego he estado tres años más que me he dedicado a vivir, a experimentar, a estudiar y a leer. Ahora llevamos un año y medio de gira. Toda esa evolución como persona es la que se ve en el espectáculo».

En cuanto a su nuevo show, explica que «cada vez importa menos la magia y más las personas. Es un espectáculo muy interactivo porque antes estaba más estructurado, pero ahora según cómo responde la gente voy desarrollando la actuación. Es un show que vamos construyendo conforme va avanzando y eso es precioso, y cada espectáculo es diferente. Es magia de improvisación y humor, y es mucho más fresco».