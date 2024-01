El Club Ciclista Pinseque organizó el domingo 17 de diciembre una jornada multideporte solidaria para ayudar a Rayan, un niño de 6 años residente en la localidad con trastorno del espectro autista.

El evento comenzó a las 8 de la mañana con un torneo de pádel en la pista. A las 9 salía del pabellón Ángel Calvo una andada popular con un recorrido de 3 km por los alrededores del municipio. También empezaba la primera de las tres sesiones de spinning con 18 bicis y un buen ritmo de pedales a cargo de la empresa SC Aragón. A las 10 se daba la salida a la carrera 5k, amenizada por el speaker de Cronolimits, con un recorrido por el pueblo totalmente controlado por voluntarios y policía local, y en la que participaron atletas top como Cristian Moratiel y Camilo Santiago, que fue el primero en cruzar la meta en un tiempo de 15 minutos 50 segundos. El ciclista aragonés Ángel Vicioso también acudió al evento para apoyar a Rayan y a su familia, estando un rato con ellos y con los corredores. Además, durante toda la mañana se jugó un torneo de futbolín con un gran ambiente en el Pub Let It Be.

Para finalizar, entre los inscritos al pádel se sorteó una equipación de las gemelas Alayeto, campeonas de España y del mundo, y dos camisetas y una pala donadas por Pádel Indoor La Comarca de Figueruelas. También se sorteó un pack de carne donado por La Tellana, empresa cárnica situada en Borja, un jamón donado por Running Alagón, y dos packs de vino donados por un voluntario, Adrián Pérez. Y se entregaron los trofeos en las modalidades de running, futbolín y pádel.

Todo lo recaudado va a servir para que Rayan pueda ser inscrito en la asociación Autismo Aragón y así mejorar su calidad de vida. Los padres de Rayan terminaron emocionados y agradecieron a todo el mundo su colaboración.