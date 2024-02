Gallur celebrará el carnaval el sábado 10 de febrero. A las 17.30 horas habrá una concentración de disfraces en la plaza de España y un pasacalles hasta el pabellón polideportivo municipal amenizado por la Batukaña de Gallur. A las 18.00 horas comenzará el espectáculo infantil en el pabellón polideportivo a cargo de L’Actitud de Jam, y después continuará la fiesta con la música en las barras y la venta de bingo por la Comisión de Fiestas.

Y a las 0.00 horas se celebrará en la fiesta Welcome To The Carnival con djs, show, zancos, regalos y más sorpresas. La Comisión de Fiestas elegirá los premios ganadores, y al Rey y Reina de Carnaval 2024, y se realizará un gran bingo.

Para el carnaval infantil el premio grupal es un pack de entradas para el Parque de Atracciones, y el premio individual un bonollur familiar para la temporada 2024/2025. Para el carnaval adultos, el premio grupal es un pack de entradas para Láser Counter Strike, los premios del Rey y la Reina es un bono de comercio valorado en 50 euros para cada uno, y el individual un pack de estancia en camping.