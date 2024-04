Emoción hasta el final en la maratón de fútbol sala

El Maratón de Fútbol Sala Villa de Pedrola repitió los mismos finalistas del año pasado y se volvió a decidir en los penaltis, pero esta vez el campeón fue RGN Instalaciones que superó desde los seis metros a Alicatados Rafa Nogués tras finalizar el partido empate 3-3. El RGN, formado por jugadores aragoneses, madrileños, catalanes y navarros que juegan en Segunda B, se adelantó en la primera parte y amplió su ventaja en la segunda. Pero Alicatados Rafa Nogués igualó el partido por dos veces, primero 2-2 y luego 3-3, para llevar la final a los penaltis.

El RGN Instalaciones se impuso en la final en los penaltis al hasta ahora vigente campeón Alicatados Rafa Nogués. | SERVICIO ESPECIAL / LUIS A. RUIZ

En semifinales Alicatados Rafa Nogués ganó a Panadería Lázaro Petisme 2-0, y RGN Instalaciones a Talleres Laguardia Lahoz 4-2. Los cuatro equipos que se quedaron en cuartos de final fueron La Banda de Monchi, Team Tío Miky, Fustititeam, y Transportes Monfort.

El torneo, que cumplía su 34º edición, volvió a ser un éxito de organización, participación y público, que un año más volvió a llenar las gradas del polideportivo de Pedrola durante los más de tres días de fútbol sala sin parar.

Pregoneras y referentes

Por primera vez el Maratón de Fútbol Sala Villa de Pedrola tuvo pregoneras que fueron Daniela Júdez y Lidia González, jugadoras de fútbol sala de la localidad que han participado con la Selección Aragonesa en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Daniela y Lidia realizaron el tradicional saque de honor del torneo acompañadas de las Reinas de Fiestas 2023.

La concejala de Deporte del Ayuntamiento de Pedrola, Maite Furriel, señaló que con esta decisión se quiere poner en valor y visibilizar que el deporte en general, y el fútbol sala en particular, no es sólo cosa de hombres, si no que dos jóvenes mujeres están destacando por su esfuerzo, constancia y sus propios méritos.

Ganadores

1r Premio: RGN Instalaciones

2º Premio: Alicatados Rafa Nogués

3r Premio: Panadería Lázaro Petisme y Talleres Laguardia Lahoz

Equipo revelación: Transportes Monfort

Deportividad: Alicatados Rafa Nogués

Equipo menos goleado: Alicatados Rafa Nogués

Máximo goledor: Paul Bouchet con 14 goles, del equipo Talleres Laguardia Lahoz