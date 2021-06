Épila cuenta con equipos de gimnasia rítmica, patinaje, fútbol, fútbol sala y baloncesto. El equipo de gimnasia rítmica no ha podido ponerse a prueba en ninguna competición esta temporada y solo realizaron el final de curso el 5 de junio. En patinaje el 19 de febrero tuvieron lugar los tests en Épila con el resultado de aprobado para las patinadoras Mireya Cuartero y Ainhoa Bueno en el test D. Las patinadoras Elisabeth Pérez y Blanca Serrano aprobaron el 29 de mayo los test C y D respectivamente. También el viernes 19 de junio Daniela Cortés Roy aprobó el test D y Julia Sobrevilla Martínez el test C.

En fútbol sala, el equipo de Iniciación de primer año ganó su primer partido en su primera temporada; el de Iniciación de segundo año ganó todos sus partidos y, por tanto, quedó campeón de Liga; el Alevín no entró en competición; y el Primera Senior obtuvo la segunda posición en liga.

En fútbol, el Alevín Fútbol 8 no entró en competición, el 1ª Infantil finalizó cuarto, el 1ª Cadete finalizó en segunda posición y los días 19 y 26 de junio disputará la final de copa a ida y vuelta, y el Juvenil Preferente finalizó en sexta posición. El 2ª Femenino era el primer año que se formaba un conjunto de fútbol 11 compuesto sólo por chicas y han trabajado con muchas ganas e ilusión por aprender. El 2ª Regional finalizó la temporada cuarto, y el 3ª División terminó octavo en la primera fase de la liga y primero en la fase de permanencia, además de disputar la previa de la Copa del Rey.

En baloncesto, el Junior obtuvo la cuarta posición en liga, el Social Bronce finalizó la primera fase de la liga regular en primera posición y en la 2ª fase se clasificaron primeros nuevamente, lo que le llevó a disputar los cuartos de final de Copa el 19 de junio, previa a la Final Four del 26 y 27 de junio.

También hay deportistas epilenses que han destacado esta temporada y que compiten en deportes individuales o en otros equipos que no son de Épila. Diego Andrés Jaime obtuvo la segunda posición con su equipo Zaragoza Futsal AD en la categoría Alevín en Superliga de fútbol sala. Jesús Murillo Aznárez y Alberto Plo Egea se proclamaron campeones de Liga con el Almonacid FS en 3ª División de fútbol sala y actualmente están disputando el play off de ascenso a 2ª B. Guillermo Vela García sigue actualmente jugando en el Colo Colo de fútbol sala en 2ª División y disputó la Copa del Rey. Joel Fabre Andrés se proclamó campeón de Liga en 1ª Infantil de fútbol con el UD Amistad. Miguel Lana Pérez se proclamó campeón de Liga en la categoría División de Honor Cadete con el UD Montecarlo en fútbol. Unai Gonzalvo Ripa obtuvo el segundo puesto en rugby en silla de ruedas en Liga Nacional y el segundo puesto en el Campeonato de Comunidades Autónomas. Además obtuvo con su club Olimpia WR la primera posición en un torneo celebrado en Montpellier, siendo elegido el MVP del torneo.

Iván Ruiz Sola en la modalidad de duatlón, en el Campeonato de España celebrado en Avilés, obtuvo la quinta posición en el grupo de edad de 30 a 34, y el décimo lugar de todos los grupos de edad. En su debut en el triatlón obtuvo la segunda posición por equipos en el TriCross Ejea y finalizó segudno en el Campeonato de Aragón de contrarreloj también por equipos. Víctor Lapuente disputó el Campeonato de Aragón de duatlón y obtuvo la posición número 50 individual y la posición 31 de España en su grupo de edad.

Miguel Callejas Cásedas obtuvo el tercer lugar en el Campeonato de Aragón en cinco kilómetros en ruta y la posición 14 en la general. También fue segundo en la categoría Máster 40 en el Campeonato de Aragón en la modalidad de 1.500 metros en pista.

Y no podemos cerrar este listado de deportistas destacados de la temporada sin hacer mención a uno de los más importantes de la localidad, Cecilio Callejas Cebollada, fallecido recientemente, atleta que disputó gran cantidad de competiciones a lo largo de su extensa trayectoria deportiva, desde carreras populares pasando por Campeonatos de Aragón, Nacionales, Europeos y Mundiales. Siempre muy ligado al deporte, y en especial al atletismo, llevó el nombre de Épila por todos los lugares en los que competía.