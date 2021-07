El Ayuntamiento de la localidad de Chodes ha finalizado la restauración de la fuente que está situada en la plaza de España. Dichas obras han supuesto una inversión total de 7.496,56 euros, que han sido subvencionadas por el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2020 de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Esta actuación ha consistido en la tercera fase de las obras de restauración que se están llevando a cabo en la plaza del municipio, que data del siglo XVII y está declarada como Bien de Interés Cultural. Ahora, dentro de este plan de mejoras, solo resta por acondicionar la travesía que pasa por la plaza, que no se ha podido restaurar porque pertenece a Carreteras y no es de propiedad municipal, por lo que no pueden realizar modificaciones sin permiso.

El ayuntamiento de la localidad espera que, ahora que se ha inaugurado la variante, el tramo de carretera de la plaza que no es suyo, sea cedido al municipio para poder acondicionarlo y que todo el conjunto del lugar quede armonizado.