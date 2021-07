El Ayuntamiento de Morata de Jalón ha sacado a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución para la construcción de una residencia de personas mayores que contará con 30 plazas. Es el primer paso para hacer realidad una demanda histórica del municipio.

La parcela en la que se edificará el futuro centro ocupa un solar en el Camino de Baldío, zona en la que se encuentran numerosos servicios sanitarios, deportivos y de otra índole. Ocupa una superficie de casi 6.000 metros cuadrados y contará con zonas verdes, aparcamientos y todos los servicios necesarios: espacios de uso general como salas de estar, televisión, aseos, etc.; zona asistencial con salas de consulta, curas, etc.; zona administrativa; espacios privados, habitaciones, baños, enfermería, etc.; y espacios de servicio, cocinas, vestuarios, almacenes, lavandería…

La redacción del proyecto ha salido a licitación por 96.000 euros, incluyendo la fase de redacción de proyecto de ejecución y estudio de seguridad, y posteriormente la de dirección de obra y coordinación de seguridad. La fase de redacción tiene un plazo de dos meses desde la firma. Posteriormente deberá sacarse a licitación la realización de los trabajos. La previsión de los responsables municipales es que esta infraestructura podría estar finalizada en la primera mitad de 2023.

La construcción de la residencia de personas mayores de Morata quiere ser algo más. Desde el consistorio se denomina a la misma como Centro de Atención Integral para las Personas Mayores. Y es que el equipo de Gobierno municipal pretende que el futuro centro vaya más allá de lo que es una residencia de personas mayores para convertirse en un aglutinador de servicios y prestaciones que los mayores del municipio puedan necesitar.

UNA ATENCIÓN INTEGRAL

Así, el proyecto contempla que en el centro haya atención profesional de trabajadores sociales especializados que realicen seguimiento de las personas de edad avanzada de Morata. Según explica el alcalde de Morata de Jalón, Luis Velilla, «el centro deberá facilitar servicios como la coordinación del servicio de tele asistencia, la ayuda a la adaptación de viviendas, la creación de redes vecinales de apoyo y diversos servicios de ayuda a domicilio». Según los planes diseñados por el equipo de Gobierno, el centro será el aglutinador de la vida comunitaria de las personas mayores de Morata de Jalón, con actividades de ocio, reunión, talleres y actividades grupales, además de prestar servicios especializados de prevención y de autonomía personal.