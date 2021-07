Los vecinos de la localidad de Salillas de Jalón volvieron a concentrarse a principios del mes de julio al paso del tren, por tercera vez durante este año, para reivindicar el servicio ferroviario como un eje imprescindible para la vertebración del territorio, manteniendo las paradas y las frecuencias, sobre todo en los pueblos que no tienen otra vía de acceso al transporte público.

En Salillas de Jalón ya tienen experiencia en este tipo de reivindicaciones, ya que la pancarta que se desplegó data del año 1993, con la consigna No pararemos si no para con la que se recorrieron las calles de Zaragoza en otras manifestaciones en el pasado, consiguiendo que el servicio se mantuviera y los vecinos no quedaran aislados de la capital y otros pueblos.