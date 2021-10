¿Cómo han sido estas primeras semanas al frente de la oficina de Caja Rural Aragón en La Almunia?

Como en todos los cambios, existe un periodo de adaptación, y tras él la sensación es muy grata. Me encontré con un equipo muy comprometido, entusiasta, focalizado en ayudar y asesorar a nuestros clientes y socios. Un equipo orgulloso de formar parte de una entidad que se apellida Aragón y que siente y vive el territorio como ninguna otra. Con pasión.

¿Qué es lo que más le ha gustado o sorprendido de La Almunia?

Ambas palabras van de la mano, en todos los destinos en los que he estado me ha sorprendido la actitud de sus habitantes. De ellos he recibido el cariño que tanto ansías. La Almunia tiene esa parte de cercanía con la que tanto me identifico, y que forma parte de mi persona. Es una población de presente, pero sobre todo, de futuro.

¿A qué sectores dirige principalmente sus servicios la oficina?

En la oficina de Caja Rural de Aragón, aunque nuestros orígenes son mayoritariamente orientados al sector primario del que somos grandes conocedores, tenemos amplios conocimientos del resto de los motores dinamizadores de la localidad. Con la situación geográfica tan estratégica de La Almunia, y todo lo que ello significa, disponemos de personal especializado en cada uno de estos segmentos económicos.

¿Cómo es el día a día con los clientes?

Cercano y directo, con la familiaridad que caracteriza a nuestra entidad. Forma parte de nuestros valores. Somos una entidad de crédito cooperativo y eso lo plasmamos en nuestras acciones desde el primer momento. Intentamos asesorar, ayudar y compartir con nuestros clientes y socios sus sueños para alcanzar, entre todos, un futuro mejor.

Si se es emprendedor o empresario en La Almunia, ¿qué ofrece Caja Rural de Aragón?

Les ofrecemos productos y servicios excelentes. A cada emprendedor o empresario nos gusta escucharlo para poder asesorarlo y hacerle su ‘traje a medida’. Tenemos un amplio abanico de productos para inversión, para acompañarle en su negocio internacional o para mostrarle las ayudas públicas a las que puede optar su idea o su empresa. Saben que nosotros hemos estado, estamos y estaremos en La Almunia. No somos algo pasajero y siempre nos tendrán, como desde hace más de 50 años, a su lado.

Además de productos financieros, Caja Rural de Aragón, a través de su fundación, también acerca talleres formativos y actividades culturales al medio rural. Háblenos de los que se vayan a desarrollar en su zona.

Estamos muy comprometidos con el medio rural, con su desarrollo y la vertebración del territorio. La fundación es el ‘alma’ de la caja. En La Almunia, nuestra próxima actividad el 21 de octubre, será la realización de un taller orientado a mujeres emprendedoras en el medio rural. Lamentablemente, cada vez más se nota cómo, a nivel financiero, nos estamos quedando como únicos referentes realizando actividades formativas, culturales o deportivas en nuestros pueblos. Esto es motivo de orgullo de nuestros clientes y socios.

¿Con qué parte de su trabajo se siente más orgulloso o satisfecho?

Lo más satisfactorio es ver la evolución de cada proyecto que nos plantean nuestros clientes. Observar, con el paso del tiempo, que gracias al asesoramiento que hemos podido realizar en Caja Rural de Aragón existe una empresa que genera puestos de trabajo, riqueza en el territorio y sirve para fijar población en el medio rural, es algo que llena por completo.