Me incorporé a la dirección de la oficina de Ricla en julio de 2019, así que llevo dos años y medio en la misma. Mi experiencia está siendo muy grata. A pesar de ser de La Almunia de Doña Godina y estar cerca de Ricla, no conocía el pueblo en su aspecto comercial y económico. Me ha sorprendido muy positivamente.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Sin duda la relación con los clientes. Me siento muy a gusto conviviendo con las personas de Ricla, intentando ayudarles e integrándome para ser un habitante más de esta población. Enseguida me trasladaron el orgullo que sienten por su localidad que ahora es el mío.

¿Cómo ha sido el año 2021?

El sello de identidad de Ricla es la agricultura. Aunque no por ello hay que dejar de lado el sector industrial, que lleva tiempo abriéndose camino poco a poco y se nota ya el incremento de actividad en ese sentido. Mientras, en el aspecto agrícola se puede decir que ha sido un año bastante bueno, a pesar de que las lluvias castigaron en parte a ciertas parcelas de la población. Pero en líneas generales 2021 ha sido un año más que aceptable.

¿Qué perspectivas tiene de cara al 2022?

Creo que 2022 tiene que ser un año para romper una lanza definitiva, salir por fin del bache de la pandemia y que ello deje de suponer un freno tanto laboral como económico en el sector primario en particular y en la economía en general. En ese sentido, nuestros clientes conocen su sector y «hacen los deberes» con tiempo para evitar sorpresas. Confiamos en la continuidad de ese crecimiento que estamos avistando año tras año y seguir en esa línea. Nos tienen a su lado como hemos hecho en el pasado, lo hacemos ahora y lo haremos en el futuro. Como siempre.

¿Qué productos o servicios que ofrece Caja Rural de Aragón destacaría?

Nuestro principal producto es nuestra atención y cercanía a los clientes. A partir de ahí escuchamos las necesidades de cada uno y tratamos de hacerles «trajes a medida»: seguros agrarios, PAC, cuentas de crédito, préstamos hipotecarios, líneas de exportación, financiación de maquinaria... todo depende de la necesidad del cliente y desde Caja Rural de Aragón intentamos siempre adaptarnos a lo que demandan y atender sus necesidades dándoles soluciones.

¿Qué significa para ustedes y sus clientes la Fundación Caja Rural de Aragón?

La Fundación Caja Rural de Aragón es uno de los sellos de identidad de nuestra entidad y que nos hace estar más cerca de nuestros clientes. Tener la posibilidad de poder ayudar con proyectos solidarios a cualquier tipo de asociación a la vez que promocionar cualquier actividad es algo que nos llena de satisfacción y nos hace sentir orgullo de pertenencia a nuestra Entidad.

¿Por qué una empresa tiene que ser clienta de Caja Rural de Aragón?

Porque tenemos un sello de identidad propio: damos un trato diferencial y cercano y disponemos de una gama de productos en los que no se descarta nada: import/export, confirming, leasing, renting...., con personal preparado y departamentos especializados para satisfacer cualquier demanda que una empresa solicite. Porque tenemos en cuenta la rentabilidad social y la importancia que tiene la atención personal. Para nosotros escuchar o solucionar no es un eslogan. Lo hacemos todos los días.