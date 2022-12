El Ayuntamiento de Chodes quiere reparar el año que viene los arcos de la emblemática plaza ochavada de la localidad que data del siglo XVII y está declarada como Bien de Interés Cultural (BIC). La inauguración de la variante el año pasado ha conseguido limitar el paso de camiones de grandes dimensiones por este espacio y los daños que provocaban, por lo que el consistorio se ha planteado ahora acometer esta actuación para reparar los impactos de los remolques en el ladrillo y la previsión es hacerlo en 2023.

«Queremos arreglar los arcos y también la bóveda. Supone mucho dinero y todavía no tenemos presupuesto», explica la alcaldesa, Dolores Torrubia. «Vamos a estudiarlo bien para ver como lo podemos afrontar, porque además de que los arcos son un BIC, todavía no sabemos a quien pertenece la parte de arriba. Si tuviéramos que actuar en una propiedad particular no podríamos hacerlo con subvención y tendría que ser con fondos propios del ayuntamiento».

Esta actuación es un objetivo de toda la corporación municipal. «En el último Pleno ya salió a colación el tema y lo estuvimos hablando», explica la alcaldesa.