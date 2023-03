El Ayuntamiento de La Almunia ha instalado badenes de frenado asfáltico en el entorno de la Escuela Infantil Municipal en Corazón de Jesús y en la calle Ortubia.

Ante las constantes quejas del exceso de velocidad al que circulan algunos vehículos en estas y otras zonas del municipio, poco a poco se van implementando medidas de calmado del tráfico que obligan a disminuir la velocidad. Por desgracia algunos conductores no respetan los límites de velocidad genéricos creando un problema de seguridad vial.

Las medidas hasta ahora utilizadas sobre el asfalto y hormigón eran los badenes de goma o plástico, los pasos de peatones elevados y los lomos de asno. Los primeros son una medida económica y rápida de instalar pero requieren cierto mantenimiento y pueden llegar a causar molestias por el ruido que producen al pasar el vehículo sobre ellos. Los otros dos elementos no requieren más mantenimiento que el repintado y no causan ruido pero son costosos económicamente hablando y requieren de obras para su instalación.

Los badenes instalados son una solución innovadora que reúne lo mejor de estas opciones: son rápidos de instalar no necesitando obras, el mantenimiento no va más allá del repintado de estos, no es una medida onerosa, y sobretodo la incidencia sonora al pasar sobre estos es menor que los badenes de PVC. Los primeros badenes se han instalado en vías que presentaban una especial necesidad de pacificar el tráfico, y se continuarán instalando en nuevas calles en los próximos meses.