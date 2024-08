El Ayuntamiento de La Muela ha recuperado la balsa de San Antonio. La obra ha sido realizada por la brigada municipal que ha impermeabilizado toda la balsa.

La Muela impermeabiliza la balsa de San Antonio |

Los trabajos han durado un poco más de un año ya que debido a la escasez de agua no podían estar seguros de que estuviera bien impermeabilizada. Una vez comprobado, también han puesto los elementos de la fuente, mediante la que se oxigena el agua, método que se usa también para el mantenimiento del agua y no usar productos químicos para no afectar al medio ambiente. Se han instalado ocho focos alrededor de distintos colores que mediante controladores se activan cada noche: en la temporada de verano de las 21.30 hasta las 23.30 horas, y en invierno será de 18.30 a 22.00 horas. El resultado es un espacio atractivo para estas calurosas noches de verano que ha tenido una gran acogida por parte de los vecinos de la zona y de todo el pueblo en general.

Red de abastecimiento

El Ayuntamiento de La Muela ha formalizado el contrato de las obras de la renovación de la red de abastecimiento de la calle Huesca y adyacentes (Albarracín, Borja, Cariñena, Jaca y Tarazona), por 634.972,93 euros, a la empresa Firmeza Solutions SL.