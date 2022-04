Adecobel presentó en el mes de marzo el proyecto RuralJob a empresarios y ayuntamientos delCampo de Belchite. Se trata de una nueva iniciativa de carácter experimental para luchar contra la despoblación que pretende hacer llegar las oportunidades de empleo del medio rural a las personas que quieren trabajar y vivir en un pueblo. La presentación se realizó en la sede comarcal y contó con la presencia de unas 15 personas, entre ellas varias mujeres emprendedoras del territorio.

El proyecto RuralJob quiere ayudar principalmente a las empresas locales a conseguir trabajadores que necesitan y que no encuentran en el entorno próximo. También busca asesorar a aquellas que no tienen asegurado su relevo generacional. Y, por último, esta iniciativa quiere asistir a los ayuntamientos a encontrar emprendedores que puedan gestionar algunos equipamientos públicos con los que ofrecen servicios a la población o generen actividad económica, aprovechando los recursos locales: albergues, restaurantes, multiservicio, coworking, etc.

Para lograr todos estos objetivos, los grupos Leader que participan en esta iniciativa, entre ellos Adecobel, ponen a disposición de las empresas y ayuntamientos la consultora Barrabés, que se encargará de realizar los procesos de selección de personal contando con herramientas y plataformas propias.

PROYECTO ‘PUEBLOS VIVOS’

Esta iniciativa, que forma parte del proyecto Pueblos Vivos, tiene un año de duración. Una vez presentada a los agentes territoriales en marzo, se ha abierto un periodo de información y, hasta el día 30 de abril se recogerán las ofertas de las empresas y ayuntamientos. Con todas las que cumplan los requisitos se conformará una primera convocatoria de empleo rural a la que se quiere dar una gran difusión para llegar a candidatos a los que habitualmente no acceden las empresas locales. De esa convocatoria saldrán los candidatos finales. Asimismo, se prevé confeccionar una segunda convocatoria cuya fecha variará en función del desarrollo del proyecto, entre julio y septiembre.