La soledad se ha convertido en una de las principales problemáticas de la sociedad que en un futuro podría convertirse en un auténtico problema de salud pública global. La soledad tiene carácter subjetivo pudiendo afectar a cualquier persona de formas distintas. En función de ello existen dos grandes tipos: soledad deseada, cuando uno mismo decide estar solo y relacionarse con otras personas o no; y soledad no deseada, aquella que no se elige, se prolonga en el tiempo y genera sensación de abandono y tristeza.

Según informe del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada de Fundación ONCE, los perfiles más afectados son personas mayores, mujeres y personas con discapacidad. En España más de 2 millones de personas mayores de 65 años viven solos, y la previsión para los próximos años llega a alcanzar los 6 millones. En la residencia de mayores de Belchite, Fundación Rey Ardid participa en el proyecto Apoyo social para actuar en situaciones de soledad no deseada en Aragón con el fin de prevenir situación desagradables de soledad y las consecuencias negativas que puedan derivar de ello.