Dos vecinos de Campo de Belchite participan en la carrera Baja-Aragón de 2024

Los pilotos Miguel Sanz y David Salvador, vecinos de la Comarca Campo de Belchite, participaron el pasado mes de julio en la prestigiosa carrera Baja España-Aragón en su edición del 2024.

Miguel Sanz finalizó como 5º de Aragón, 10º de España y 40º del mundo. «La Baja Aragón es una carrera exigente e incierta y este año no todo salió como estaba planeado. Llegábamos con muy buena preparación, pero las carreras son así. En la etapa 1 cometí un error que me hizo perder 15 minutos, que ya fueron irrecuperables. El domingo salí a darlo todo y aprovechar que soy del territorio de la piedra y el polvo. Me sentí muy bien y pude recortar posiciones, aunque el fallo de la primera etapa fue un lastre durante toda la carrera», explicó el piloto.

«Solo puedo dar las gracias a mis amigos, familiares y toda esa afición que llenó cada curva con las camisetas naranjas del Liberato Team, que tan bien se ven desde lejos. Dar las gracias también a los patrocinadores, especialmente a los negocios de la Comarca, ya que sin ellos esto no sería posible. Aprovecho para decir a todos que la experiencia de este año me sirve para volver el próximo con más ganas y hacerlo perfecto y así conseguir una gran posición», señaló.

Miguel Sanz finalizó la carrera como quinto de Aragón. / SERVICIO ESPECIAL

Por su parte, David Salvador fue 4° en Open Quads y 2° en Open Junior. Desde el prólogo afirmó que se sintió «bastante seguro y cómodo encima del quad» y así conseguió marcar el 4° mejor tiempo, comentó el piloto. En la primera etapa salió «a rodar seguro» y lo consiguió. «Guarde un poquito de gas, ya que era la primera toma de contacto con la edición 2024, aseguró Salvador. En la segunda etapa intentó dar un poco de guerra, pero la suerte no lo acompañó ya que tuvo que hacer tres cuartos de la etapa con las dos ruedas traseras pinchadas cediendo mucho tiempo en la general. Y en la tercera etapa, salió a conservar y disfrutar, y lo consiguió.

«Me queda mucho por aprender en esta nueva disciplina, es una carrera que me enseña mucho. Espero que en la edición del año que viene la cabeza me permita tocar menos el freno. Gracias a mi familia, amigos y mecánicos por acompañarme en este fin de semana haciendo que todo sea mucho más fácil. Tengo el mejor equipo humano que se puede tener. Y gracias a todos los sponsors que me han ayudado un año más a estar una vez más en la línea de salida», finalizó el piloto.