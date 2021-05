El Ayuntamiento de Borja realizará una inversión con el remanente de ejercicios anteriores por valor de 2.359.710 euros, que se distribuirán entre proyectos de rehabilitación, nuevos equipamientos, restauraciones, mejora de instalaciones... y así hasta completar 36 proyectos planteados.

El remanente de inversiones, que fue llevado al pleno municipal y que no tuvo ningún voto en contra de los distintos grupos políticos que componen el consistorio borjano, asciende a 1.719.679 euros, siendo la partida más importante la destinada a la mejora de eficiencia energética y eliminación y reducción de emisiones de C02, con una inversión de 900.380 euros, que incluye el cambio de todas las luminarias del casco urbano, la instalación de placas fotovoltaicas en todos los edificios municipales (no incluidos los que están declarados BIC, Bienes de Interés Cultural) o la adquisición de tres furgonetas eléctricas para las brigadas municipales. Esta inversión supondrá un ahorro estimado de más de 128.000 euros anuales o lo que es lo mismo casi 2.000.000 de euros en los próximos 15 años y, no menos importante, una reducción de emisiones C02de más de un 80%.

INVERSIÓN DE 595.299 EUROS

Nuevas instalaciones y equipamientos como el nuevo parque dentro del casco antiguo; los Jardines de la Esperanza, en recuerdo de las víctimas por el covid-19; el nuevo rocódromo cubierto en el pabellón-polideportivo de Borja; o la obra para completar el graderío del campo de fútbol, entre otras actuaciones, se llevarán una inversión de 595.299 euros. Otras reformas importantes también se recogen en este cuadro de inversiones como la conversión y reforma del bar de las piscinas, que dará cobertura durante todo año (será licitada la gestión), o las reparaciones de varias instalaciones municipales.

Accesibilidad con la instalación del elevador para personas con movilidad reducida y en patrimonio como es la restauración del mosaico romano del yacimiento arqueológico de Bursao completan un largo listado de intervenciones diseñadas desde el Ayuntamiento de Borja.

Además, el Fondo de Mejoras se incorpora junto a las obras no ejecutadas en el año 2020 y que en parte ya han sido ejecutadas durante este primer trimestre del 2021 y que suman un total de 640.031 euros.

«Esta importante inversión que se ejecutará en lo que queda de este año, más la inversión programada en el actual presupuesto municipal, supone introducir en la economía una suma de más de 3.500.000 euros. Por hacernos a la idea, unos 750.000 euros en IVA, que recibirán las arcas del Estado y la comunidad aragonesa para sufragar ayudas estatales y autonómicas, por ejemplo y que, además, generarán empleo y riqueza. Sin duda, un año histórico para nuestra ciudad en inversión», reconoce el alcalde de Borja, Eduardo Arilla.