¿Cómo han sido estos primeros años al frente de la oficina de Caja Rural Aragón en Mallén?

En noviembre cumplo tres años en la oficina de Mallén. Echando la vista atrás, no puedo sino hacer un balance positivo. Venía de estar muchos años en una oficina, cuando me comunicaron el cambio fue una sensación como la del primer día de colegio, ilusión y expectación por el nuevo reto, tristeza y melancolía por dejar la localidad en la que tantos años llevaba. Mallén y sus gentes me recibieron con los brazos abiertos y me ayudaron a que me asentara en mi nueva oficina. El equipo humano que me encontré fue sobresaliente y eso también me ayudó.

¿Qué es lo que más le ha gustado o sorprendido de Mallén?

Es un pueblo muy dinámico, con mucho movimiento en el día a día, sales a la calle y siempre hay gente. Además también es un pueblo muy comprometido con diversas causas, siempre hay iniciativas, talleres, etc.... y algo muy importante para mí, que es oro puro, todavía hay gente joven que lucha para poder quedarse en él y que apuestan por Mallén para construir en él su proyecto de vida.

¿A qué sectores dirige principalmente sus servicios la oficina?

Cubrimos un espectro bastante amplio de clientes y sectores. Desde clientes particulares, pasando por autónomos además de pymes así como gran empresa, estos últimos concentrados en el polígono El Zafranar. A modo de ejemplo, diré que tenemos clientes agricultores, carniceros, laboratorios químicos, empresas de espectáculos, de energías renovables, granjeros, particulares con nómina, etc.... un abanico muy amplio. Quiero hacer un especial hincapié en el sector agro, que son las raíces de nuestra entidad. Lo agroalimentario es nuestro ADN. En este sector ponemos a disposición de nuestros clientes los mejores profesionales y ofrecemos un servicio excelente.

¿Cómo es el día a día con los clientes?

Desde oficina fomentamos y representamos los valores de nuestra entidad que son: cercanía, colaboración, entusiasmo y sencillez. Buscamos ser uno más dentro del pueblo donde estamos y ser un punto de referencia. Algo que preocupa cada día más es la lucha contra la despoblación en los pueblos, hemos de tener en cuenta que sin servicios, es imposible fijar población. Caja Rural de Aragón tiene más de 200 oficinas abiertas al público, de las cuales, 117 están en poblaciones de menos de 2.000 habitantes y 40 de estas poblaciones cuentan con menos de 500 habitantes, esto es gracias a nuestro compromiso de contribuir al progreso y desarrollo de todas aquellas zonas donde tenemos implantación.

Si se es emprendedor o empresario en Mallén, ¿qué ofrece Caja Rural de Aragón?

Lo primero que podemos ofrecer es que estamos en su calle, en su pueblo, en su comarca, que llevamos toda la vida y tenemos una puerta abierta para ayudarle y buscar soluciones. Les ofrecemos un asesoramiento cercano, de primera mano, con profesionales formados y cualificados a conciencia. Este asesoramiento va desde la viabilidad de su proyecto hasta nuestro portfolio de productos o servicios. En definitiva, estar a su lado desde el inicio y acompañarle durante todo el camino siendo un punto de apoyo que suma a su proyecto y le ayuda a llegar al éxito. Nosotros podemos aseverar que hemos estado en el pasado, estamos en el presente y estaremos en el futuro de Mallén.

¿Con qué parte de su trabajo se siente más orgulloso o satisfecho?

Creo que hablo en nombre de todos los empleados a la hora decir que para nosotros es un orgullo trabajar en una entidad como Caja Rural de Aragón. Por su naturaleza, sus principios y valores además de su forma de hacer,. Hay que tener en cuenta que el tiempo pasa para todos y hemos crecido de la mano de nuestros clientes. También hay que decir que gracias a este trabajo he podido conocer una gran cantidad de gente en diferentes poblaciones, entre los que hay gente maravillosa de los que merece la pena conocer. Tenemos en nuestra base de datos clientes que ya desde tiempos de su abuelo o bisabuelo eran clientes de Caja Rural y ver que generación tras generación siguen confiando y apostando por nosotros, es un verdadero motivo de orgullo.