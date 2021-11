De todos los viajes que a lo largo de mi vida pude hacer de ayuda humanitaria, este sin lugar a dudas es el más importante y más feliz de todos. Ya que por fin mi hija Sara de 26 años me pudo acompañar. Fue para mí un orgullo poder enseñarle todo lo que a lo largo de los 15 años que llevo trabajando en Ecuador he podido hacer.

En esta ocasión, tal vez no pudimos hacer mucho, ya que al no poder hacer representaciones de teatro tampoco teníamos muchos fondos. Pudimos arreglar el despacho de la coordinadora de la guardería, llevar más de 40 lotes de comida a 40 familias –36 de las cuales son de los niños que asisten a la guardería y que ya comenzarán las clases presenciales–, llevar a dos pequeñas y un pequeño a una clínica particular en Quito y hacerles un reconocimiento médico: pediatra, dentista, psicóloga, revisión de vista, radiografías, ecografias, analítica completa…

Uno de los pequeños presenta un cuadro grave de riñón. Por lo que va a necesitar una operación urgente que ni nosotros como proyecto ni sus padres podían pagar. Sin embargo, se abrió una gran esperanza: el médico particular que lo trató trabaja también en un hospital infantil público y lo metió como paciente suyo y, en breve, será operado sin coste alguno para los padres.

También se cambió un tejado completo de una casa, que estaba solo con maderos y tejas, dado que los maderos estaban en muy mal estado, podridos y con carcoma, lo que suponía un grave peligro que cayera encima a los niños. Se arregló con vigas, cemento y bloques, para terminar encima con las tejas. Ya no entrará ni el aire ni el agua y será seguro para los peques.

Esto, a grandes rasgos, es lo que se hizo. Quisiera desde estas líneas dar de nuevo las gracias a cada persona que colaboró con su donativo. Gracias al Ayuntamiento de El Buste y a su alcalde y gracias al ayuntamiento mi pueblo, Mallén, y a su alcalde por su aportación. Gracias a las personas que ayudaron donando para los lotes de alimentos y los que donaron para los materiales escolares, con los que 28 niños tuvieron material para poder ir a la escuela.

Aprovecho también la oportunidad para enviar una invitación a todos los pueblos de la Comarca Campo de Borja para que nos contraten con las actuaciones de teatro, tanto de mayores como de pequeños, y así poder recaudar este año mucho más y de nuevo poder hacer más intervenciones humanitarias. Gracias de todo corazón a todos los que confiáis en este pequeño pero seguro proyecto Esperanza y Alegría.