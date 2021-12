De nuevo una de las ayudas del Ayuntamiento de Borja mejor valoradas por las familias es la aportación a los colegios e institutos para que los alumnos no tengan que sufragar ningún importe para la compra antes del comienzo de curso de los libros de texto, incluidos los cursos que no son subvencionados por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. También un año más no tendrán que aportar nada para las fichas del ciclo de Educación Infantil.

La escuela municipal infantil de Borja aportará todo el material de fichas. De esta forma también se beneficiarán las familias que desean incorporar a sus hijos a la escuela. Además, vuelve a recogerse en el presupuesto municipal de 2022 un capítulo de ayudas para la rehabilitación de fachadas y para obras de accesibilidad, estando pendientes de las convocadas por el Gobierno de Aragón y estudiar su compatibilidad. Inicialmente las partidas estarán habilitadas para, si es posible, puedan solicitarse siempre y cuando sean compatibles. Todas las peticiones realizadas por colectivos y asociaciones que realizan programaciones o eventos, ciclos y formación, además de competiciones deportivas, incluida una partida para deportistas de actividad no colectiva, han sido incorporadas en partidas habilitadas para ello, incluso ampliadas en alguna de las actividades.