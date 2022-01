La Comarca Campo de Borja ha adquirido recientemente una nueva furgoneta adaptada para completar la flota del transporte social adaptado. Este vehículo va a permitir reforzar los horarios y los servicios de transporte social para dar mayor cobertura a los usuarios.

El transporte social adaptado es un servicio gestionado por los Servicios Sociales de la Comarca Campo de Borja y su finalidad es prestar acompañamiento a servicios básicos, a personas que por su edad, enfermedad, o situación sociofamiliar no cuentan con medios propios para desplazarse, o que las personas con las que conviven no cuenten tampoco con medios propios para desplazarse, o bien, contando con los medios no los puedan utilizar, favoreciendo así su grado de relación e integración en el ámbito comunitario.