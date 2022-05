Una fotografía de Eduardo Forcada ha inspirado al cartel de la IX edición del Festival Aragón Negro (FAN). La imagen de una mujer africana armada y con un niño en los brazos representa con gran plasticidad el eje temático Víctimas y verdugos sobre el que girarán muchas de las actividades del festival, que este año se celebrará en 22 sedes con más de 200 actos y eventos culturales, como explicaba Jana Catalán, responsable de Estrategia del FAN.

La organización cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y los ayuntamientos de todas las sedes, con Enate y Ambar como principales patrocinadores.

En Borja, las actividades del festival se desarrollarán del 20 al 22 de Mayo. «Con Aragón Negro hemos logrado generar un producto cultural autónomo y autóctono, porque este festival no es de una gran ciudad o capital, es de cada una de sus sedes», añadía Juan Bolea, su impulsor, reconociendo la labor de los más de 50 programadores, las bibliotecas y centros culturales y los alcaldes de todo Aragón que, año tras año, elaboran una programación «a medida y completamente personalizada», aderezada por las propuestas del festival. «Esto no es un simple festival, es un espíritu, como la cultura, que es una experiencia viva, no un lujo ni un espectáculo», reivindicaba. El programa general está ya disponible en la página oficial del festival.

Además, el FAN tiene también un capítulo gastronómico que es una original experiencia en la que uno de los ingredientes esenciales es la labor de documentación que realizan cocineros y empresarios hosteleros. Uno de los objetivos de Aragón Negro Gastronómico es dotar al sector hostelero de contenidos atractivos y generar nuevos argumentos que permitan dinamizar los negocios tras una etapa muy complicada, condicionada por la pandemia.

Víctor Lucea, director general de Cultura del Gobierno de Aragón, aseguraba que el FAN se ha convertido, tras nueve ediciones, en una «cita ineludible», sobre la que destacó que se extienda por toda la geografía aragonesa: «Han logrado entender la cultura como elemento vertebrador del territorio y generar un proyecto cultural en torno a la literatura a partir de los recursos locales, algo que hay que aplaudir y poner en valor», reivindicaba.

Por su parte, Sara Fernández, vicealcaldesa y consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, afirmaba que el FAN se ha convertido en un ejemplo de perfecta colaboración entre las distintas instituciones «y en una excusa perfecta para hacer turismo, maridada con gastronomía». Finalmente, Gloria Pérez, directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, ponía el acento en la capacidad del FAN, a través de la sección gastronómica, de involucrar a locales y establecimientos, pero también a centros formativos y escuelas de cocina de todo Aragón que «aportarán aroma, texturas y sabor al FAN». «Es un claro ejemplo de turismo experiencial en el que todo nos engancha, y este es su valor diferencial», concluía.