Este año la música ha tenido un protagonismo importante en las Jornadas Culturales de Primavera. Empezaron el 13 de mayo con un concierto de rock en la plaza Mayor en el que actuaron el grupo local La misa del Gayo y GDQ Guiñote de Qontaqto.

El 21 de mayo el órgano tuvo su protagonismo. Ese día se presentó un proyecto de puesta en valor del órgano histórico de Ainzón a cargo del presidente y promotor de la Asociación del Órgano Histórico de Ainzón, Carmelo Pueyo, que explicó los objetivos que se pretenden con esta nueva asociación cultural. Se leyeron cartas de apoyo de prestigiosos organistas y musicólogos. Apadrinando el acto estuvo José Luis González Uriol, maestro de maestros, «el organista de Aragón», que habló de la importancia de mantener estos instrumentos con vida y ofreció su apoyo en todo momento.

Las explicaciones se fueron intercalando con la música. Los asistentes pudieron escuchar al instrumento solista con obras de Pablo Bruna, Correa de Arauxo, Andrés de Sola interpretadas por Carmelo y Sonia Pueyo. Así mismo, el órgano sirvió de acompañamiento al saxofón soprano (V. Pardo), interpretando Gabriel’s Oboe de Ennio Morricone y al trombón de A. Carralero con una Sonata de Marcello, así como el Canon de Pachelbel interpretado por los tres instrumentistas. El programa final fue modificado, ya que el organista de lujo, el maestro González Uriol, improvisó una jota que fue muy aclamada por el público.

Junto con el ramo de flores que se le entregó al gran organista, el coro parroquial, dirigido por Teresa Bellido, le dedicó el Coro de Pescadores de la Zarzuela El anillo de Hierro, cuya letra es de Marcos Zapata (Ainzón,1842) con música de Miguel Marques.

DAR A CONOCER EL ÓRGANO

El órgano sonó, aunque no en todo su esplendor, ya que necesita una pequeña puesta a punto, porque desde que fue restaurado hace 27 años no ha tenido ninguna intervención de mantenimiento. Si bien el órgano cumple sus funciones litúrgicas y suena en los acontecimientos que marcan la vida de la comunidad, se quiere ofrecer un uso más general fomentando la afición por la música, la cultura y el patrimonio histórico artístico. La nueva asociación, además de organizar conciertos, quiere dar a conocer el funcionamiento del instrumento rey a través de visitas guiadas e iniciar y formar a todo el que quiera tocarlo.

También se pretende investigar a fondo sobre sus orígenes (se sabe por documentos que en 1638 ya existía) e ir amalgamando el sonido del órgano barroco con diferentes instrumentos y artes más contemporáneos. El proyecto ha tenido una gran acogida, muestra de ello es el numeroso público que abarrotó la iglesia.

MÚSICA DE BANDA

Por su parte, la Banda de Música de Ainzón ofreció el 5 de junio un variado concierto en el que los asistentes pudieron escuchar todo tipo de géneros musicales. Estaba previsto que fuera al aire libre pero los excesivos calores de esta primavera lo llevaron al marco incomparable de la iglesia.

Con el lema Unámonos con la música por Ucrania, la Federación Internacional de Sociedades Musicales propuso a todos sus miembros dedicar un concierto para que, a través de la música interpretada por las bandas de todo el mundo y con sus instrumentos como poderosas armas, lograr una sociedad más fraterna donde las guerras, no solo la de Ucrania, no tengan cabida. Ainzón se sumó al proyecto.

El concierto se abrió con un pasodoble aragonés Mirando tus flores compuesto por José Antonio Bellido, miembro de la agrupación desde hace más de 40 años. Se interpretaron también fragmentos de obras clásicas como la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonin Dvorak o la Marcha Eslava de Tchaikovsky.

Las bandas sonoras de películas tuvieron su sitio y se recordó a los compositores recientemente fallecidos Vangelis (con 1492: la conquista del Paraíso) y Morricone (Cinema Paradiso), así como también las míticas Over the rainbow y Dirty Dancing. La música escrita para banda estuvo presente con Blosson in a Japanese Garden del compositor holandés Jeff Penders que describe magistralmente, jugando con los timbres de los instrumentos, la belleza de un jardín japonés.

Heal the world, la canción que Michel Jackson creó como grito de alerta para sanar el mundo, recordó que precisamente el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Melodías de Queen o Elvis Presley, entre otros, sonaron también aquella tarde. El gran número de público presente disfrutó de temas conocidos y para todos los gustos, interpretados majestuosamente por la banda que llenaron de color y armonía la tarde del domingo.

EL SONIDO DE LAS PALABRAS

El domingo siguiente, 12 de junio, fue la música coral la protagonista. El coro parroquial en su concierto de fin de curso ofreció una selección de canciones tanto clásicas como populares que se intercalaron con poesías de autores nacionales y locales.

El ritmo y la belleza de las palabras combinaron con las melodías de zarzuelas, espirituales negros o folclore regional de diferentes lugares de España y del mundo. El público asistente quedó encantado con la actuación.

ESTRENO DE ‘HIBERUS OUVERTURE’

Por último, el 26 de junio un numeroso grupo de ainzoneros acudieron al Auditorio de Zaragoza, acompañados por su concejal de Cultura de Ainzón, Marcos Pérez, a un concierto solidario a favor de la Hermandad del Refugio en el que se estrenaba Hiberus Ouverture, obra del compositor de la localidad José Antonio Bellido Alcega. La obra fue interpretada por la Banda de Botorrita que celebraba su 25 aniversario dirigida por Marcos Gutiérrez.