Han comenzado las actividades deportivas organizadas por el Servicio Comarcal de Deportes para esta temporada de verano 2022. A mitad de junio se iniciaron las clases de aquagym en Ainzón, Bureta, Bulbuente, Fréscano, Fuendejalón, Novillas, Pozuelo y Tabuenca. Y en julio tienen lugar las clases de natación, frontenis y pádel infantil.

Todavía se pueden apuntar los alumnos que lo deseen a los grupos que ya han comenzado y también al segundo turno de natación que empezará el 25 de julio. En Agón será de 16.30 a 17.15 horas; en Ainzón, de 12.30 a 14.30; en Ambel, de 16.30 a 18.30; Bulbuente, de 15.30 a 16.15; Bureta, de 12.15 a 13.00; Fréscano, de 17.30 a 19.00; Maleján, de 11.00 a 12:00; Fuendejalón, de 13.00 a 15.00; Pozuelo de Aragón, de 17.00 a 18.00; y Tabuenca, de 12.30 a 14.00 horas.

La actividad de pádel se llevará a cabo lunes y miércoles en Bulbuente a las 9.30 horas; en Bureta a las 10.45; y en Pozuelo de Aragón a las 12.00 horas. Y el frontenis, los martes y jueves a las 10.00 en Ambel y a las 11.30 en Fuendejalón; y los lunes y miércoles a las 10.00 en Maleján.

Desde el Servicio de Deportes de Campo de Borja indican que «si no hay grupo en tu municipio puede escribirnos un mail a deportes@campodeborja.es y decirnos si quieres ir a otro municipio». Además, «si los horarios no te convienen o no quieres continuar con la inscripción, envíanos un mail a la misma dirección».