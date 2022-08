Difícil, muy difícil escribir una crónica cuando lo menos importante es la propia crónica. El 13 de agosto se disputó la quinta edición del Torneo de Frontenis Villa de Ambel. Las ilusiones, ganas y empeño que habíamos puesto en que este evento fuera una fiesta nacional se vieron calcinadas al mismo ritmo que avanzaba el fuego en nuestro pueblo.

Todo marchaba sobre ruedas hasta que hacia el medio día empezamos a ver como un humo negrino avanzaba hacia nuestro pueblo. Ni de coña nos esperábamos la que se nos venía encima. Un viento huracanado eclipsaba las partidas mientras la incertidumbre rondaba la grada, que por cierto estaba llena como todos los años. Sí, lo cierto es que tanto Ambel como la zona del Moncayo estaba en llamas y la gente de la zona corría un grave peligro, había que desalojar el pueblo y desgraciadamente el torneo pasaba a un segundo plano. Pese a ello, se acabó la final de aquella manera.

Respecto al torneo, pudimos ver ocho grupos súper complejos y de gran nivel, en el que pocas partidas defraudaron. La primera semifinal, ya teñida de negro, enfrentó a Iván Coro y Cristián Olalla, tras desacerse de una pareja cada vez mas ruda como son los sorianos Melguizo y Davicin, contra Rubén Rojo y Manolo Ortiz, que tuvieron que vencer ni más ni menos que a Dani Bombero y Asier Galarza, tremendo duelo de pistoleros. Compitiendo a duras penas por la arenilla y el fuerte viento que rondaba el ambiente, Rubén y Manolo se hicieron con la victoria.

La segunda semifinal enfrentó a Jose Ángel y Víctor Molina, que llegaron por la vía rápida ya que por lesión de Juanra, no disputaron su cuarto de final correspondiente, frente a los hermanos Rodríguez, Roberto y David. Siempre un placer coincidir con vosotros.

Una final con un marcador engañoso que se decantó para el de Pitillas y Valencia. La disputa entre el tercer y cuarto puesto se la llevaron Roberto y David, en su primera participación juntos en el torneo.

La final, que desgraciadamente ya a pocos importaba ya que el fuego acechaba la villa, y de la que ninguno pudimos disfrutar, se decidió al tercer set para Rubén y Manolo, consiguiendo asi su cuarto título el de Guadalajara con tres compañeros diferentes y el primero para un Manolo del que nos alegramos enormemente. Una final bastante desvestida, disputada en unas condiciones muy pero que muy complicadas y para la que ya no quedaba nadie de la gente que había abarrotado el frontón durante todo el día, pues el pueblo estaba teñido de rojo y negro y estaba ya siendo evacuado. Sin ceremonia de entrega, salimos pitando del frontón y del pueblo.

El premio de Morir matando, a la pareja que más tantos dobles realizó en grupos sin pasar a la fase final, se lo llevaron los catalanes Quim Mendiola y Adriá Solano. Por último, agradecemos a cada una de las personas que vienen año tras año a nuestro torneo, que aprecian y valoran el curro que hay detrás para que salga un evento así adelante, sin duda fuerzas para que lo sigamos haciendo, pese a los inconvenientes de este año. A la gente que ofreció ayer su ayuda desinteresada al ver que el fuego se iba de las manos. Y como no, a todos nuestros patrocinadores que por supuesto sin ellos no sacaríamos nada de esto adelante. Es de admirar cómo os ofrecéis a colaborar con nosotros todos los años. No os quepa duda que volveremos más fuertes, y que la próxima edición será superlativa.