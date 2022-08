El 13 de agosto de 2022 quedará para siempre en la memoria de las comarcas Campo de Borja y Tarazona y el Moncayo como la fecha en la que se desató un incendio forestal en el término municipal de Añón y su imparable avance debido al fuerte viento puso en jaque a vecinos y municipios limítrofes. Algo más de 6.000 hectáreas de paisaje se convirtieron en ceniza, si bien afortunadamente no hubo que lamentar ningún daño personal. Pero también esa fecha será recordada como muestra de unidad y solidaridad. Ocho localidades tuvieron que ser desalojadas (Añón, Alcalá, Vera, Trasmoz, El Buste, Ambel, Bulbuente y Talamantes) y sus habitantes acogidos en cinco municipios (Borja, Magallón, Pozuelo de Aragón, Torrellas y Tarazona), mientras los profesionales y efectivos desplegados en la zona se afanaban para luchar contra el fuego. Cinco días después, el operativo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón (Infoar) dio por controlado el incendio, si bien al cierre de esta edición no está extinguido.

A las 15.30 horas del sábado 13 se declaró el incendio en Añón de Moncayo. En ese momento nadie se imaginaba que más de 1.000 personas iban a ser desalojadas y que el fuego devoraría sin control campos y amenazara casas. Los vecinos de Añón, Alcalá y Vera fueron los primeros en tener que dejar sus casas. Debido a la cercanía de las llamas, sucedió lo mismo con el Monasterio de Veruela, por el que se temió durante horas. Incluso los vecinos trabajaron para evitar que el fuego alcanzara la abadía cisterciense, creando cortafuegos con sus tractores.

A última hora de la tarde se unieron a la lista de desalojos las localidades de El Buste y el Santuario de la Misericordia, y más tarde, Trasmoz, Ambel y Bulbuente. Durante la noche, más de 200 efectivos trabajaron sobre el terreno para tratar de atajar el fuego. El Gobierno de Aragón solicitó la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME), los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y los de las diputaciones provinciales y pidió la colaboración a los cuerpos de Castilla y León, Castilla La Mancha y Navarra para tratar de poner coto a las llamas.

El director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón, Diego Bayona, habló de un «incendio muy complejo, muy activo» y explicó que lo que más estaba dificultando las labores de extinción eran unas «fuertes rachas de viento, de hasta 80 km/hora, que se mantuvieron durante toda tarde» y que habían imposibilitado «atacar» el fuego. De hecho, los medios aéreos apenas pudieron trabajar hasta avanzada la tarde.

El fuego seguía sin control y los vecinos de la zona seguían mirando atónitos el tono rojizo del cielo, con la impotencia de no ver salida a unas llamas de gran virulencia. A la nómina de siete pueblos desalojados del primer día, se añadía otro más, Talamantes y la cifra subía a 1.500 vecinos desplazados, si bien ya no se temía por ninguna población. Borja, Magallón y Pozuelo se volcaron para atender a los desplazados y el personal comarcal y municipal, junto a cientos de voluntarios y vecinos, se desvivieron durante esos días.

La velocidad del viento y las altas temperaturas hicieron que el fuego estuviera «fuera de control» durante más de 24 horas y que la acumulación de tres focos activos avanzase hacia el parque natural del Moncayo. Para ponerle coto, el número de efectivos implicados no dejó de crecer hasta los 400.

El paisaje era desolador dos días después. El fuego, ya estabilizado, había arrasado con furia y virulencia más de 6.000 hectáreas, afectando a un perímetro de 50 kilómetros y ennegrecido términos municipales y las faldas del Moncayo. Los vecinos que habían sido desalojados volvieron a sus casas, sabían que el camino de vuelta no iba a ser fácil, y no lo fue. La reapertura el lunes 15 de la N-122, que une Borja con Tarazona y cuyo monte estaba calcinado a izquierda y derecha, devolvió lentamente la aparente normalidad.

Salvo alguna vivienda aislada, ningún casco urbano se vio afectado por las llamas. No así los alrededores, con infraestructuras y campos de almendras, olivos y girasoles arrasados y alguna que otra explotación ganadera devastada, mientras la vendimia de la DO Campo de Borja no ha corrido peligro. Por la tarde se retiraron los efectivos del ministerio, los apoyos llegados de otras comunidades y una sección de la UME, pero las labores de prevención continuaron durante varios días.

El operativo aragonés Infoar dirigió y coordinó las tareas de extinción, empleando para ello a más de 769 personas entre brigadas forestales, agentes de protección de la naturaleza, personal técnico y de logística. Además, otros cuerpos de emergencia aragoneses tuvieron una participación fundamental en las tareas de extinción, entre ellas las actuaciones dirigidas a proteger las poblaciones, como los bomberos, voluntarios de Protección Civil-112, Guardia Civil y Cruz Roja.

El Periódico de Aragón avanzó que la causa del incendio podría hallarse en el chispazo de un transformador eléctrico a la altura del pequeño rio de Añón provocado por las rachas de viento huracanado que comenzaron en el mediodía del sábado. La principal hipótesis parecía señalar que no fuera intencionado, según las evidencias que el diario pudo recabar en la zona de expertos, vecinos y agentes de protección de la naturaleza. Días después, el Gobierno de Aragón confirmó que la principal hipótesis era esa, aunque la investigación continúa abierta.

Los trabajos de restauración del incendio comenzarán en cuanto se dé por extinguido. El Ejecutivo autonómico adelantó que valorará los daños y pondrá en marcha el plan de recuperación forestal lo antes posible, colaborando con los ayuntamientos en las tareas de limpieza de las zonas con mayor urgencia.