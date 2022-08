Tras dos años de parón, Mallén recupera la tradicional Carrera Pedestre La Joya con su XXXIV edición el próximo 11 de septiembre. El Ayuntamiento de Mallén promueve este evento deportivo, que cuenta con la organización de la Asociación Deportiva Mallén y de Fartleck Sport. La prueba se incluye en el calendario autonómico de la Federación Aragonesa de Atletismo y está bajo el control técnico del comité territorial de jueces FAA de Zaragoza.

La Joya es uno de los acontecimientos más relevantes de las Fiestas del Cristo y se celebra el segundo domingo de las fiestas patronales. Es una carrera donde se mezcla tradición con una prueba deportiva de alto nivel siendo un referente en el calendario deportivo aragonés.

El comienzo de la carrera tendrá lugar a las 10.30 horas sobre un circuito urbano de 1.550 m cada vuelta. La prueba la forman tres carreras. En la primera carrera, a las 10.30 h., competirán sub 12 y sub 14 (una vuelta, 1.550 m) y sub 16 (dos vueltas, 3.100 m); la segunda carrera, a las 11.00 h., engloba las categorías de general femenino, Master A femenino, Master B femenino y Master C masculino y femenino, todos ellos con cuatro vueltas (6.200 m). La tercera carrera, a las 12.00 h., será para general masculino, Master A masculino y Master B masculino, con seis vueltas (9.300 m).

Destacar dos cambios importantes en esta edición, no se admitirán inscripciones el mismo día, serán todas online hasta el 7 de septiembre, y se traslada la salida a la plaza de España. Para más información, consultar www.carreralajoyamallen.com.

Aunque los premios son en metálico (más de 4000 euros), y habrá trofeos para los tres primeros de cada categoría y tres primeros locales, el primer premio de las generales masculina y femenina mantiene la esencia de La Joya a través de las medallas de oro que reciben los ganadores con la imagen del Cristo, como en la Reconquista, cuando al que primero llegaba se le entregaba la insignia de la Virgen.