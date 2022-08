La exhibición de labranza, siega y trilla es, sin duda, un reencuentro con el pasado agrícola de Borja. «No debemos nunca olvidar de dónde venimos, trabajos duros para conseguir recolectar el fruto de la tierra y decisiones sabias no arrancando olivos centenarios o nuestras garnachas de vaso tan cotizadas», recuerdan desde el ayuntamiento. Dicen que no hay nadie imprescindible, pero «no seríamos lo mismo sin estos cultivos y mucho menos si no lo recordáramos como se cultivaban».

De eso se encargan todos los voluntarios y voluntarias que muestran su mejor hacer cada uno en lo que puede desempeñar, por qué tienen voluntad, y sobre todo por qué sienten lo que hacen. A todos ellos, el consistorio da las gracias en nombre de toda la ciudad. «Tenemos que valorar y mucho lo que con esta muestra consiguen, recordando lo que fuimos».