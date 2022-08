El 9 de julio tuvo lugar en la sala polivalente del complejo deportivo de Fuendejalón la presentación de la asociación Campo de Borja Entiende. Así, el municipio se ha convertido en sede de la primera asociación del colectivo LGTBIQ+ del medio rural en Aragón, de lo cual el consistorio se siente satisfecho pues continúa apoyando la diversidad e igualdad con este tipo de iniciativas. En la reunión se hizo una breve exposición del proyecto de la asociación. En palabras de sus fundadores «lo que no se nombra, no se ve o no existe, y porque existimos en el medio rural, nace Campo de Borja Entiende».

Después de la presentación se visualizaron tres cortometrajes: Vir y Diana, Rosa y Piscina, cedidos por el Festival Zinentiendo. Tras el debate suscitado por las proyecciones, el acto finalizó con un aperitivo que de modo más distendida brindó la oportunidad de conversar y poder aclarar alguna duda. Fue una tarde muy enriquecedora. Hubo bastante asistencia y, sobre todo, entendimiento que es de lo que se trata, de respetar los derechos y libertades de todos.