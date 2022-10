Borja continúa de celebración. La localidad organizó varios actos con motivo del décimo aniversario de la restauración de la obra del Ecce Homo ubicado en la iglesia del santuario de Misericordia por parte de una de sus vecinas, Cecilia Giménez, . Una actuación que convirtió la obra en icono del municipio e imán para los visitantes. 200.000 personas de más de 100 países han pasado a verla en esta última década. Pero la familia de la protagonista ha vivido esta conmemoración con un sentimiento agridulce, ya que el resultado de su actuación dio la vuelta al mundo pero después de una difusión del resultado de su trabajo que se lo hizo pasar muy mal.

La sobrina de Cecilia Giménez, Marisa Ibáñez, contó a Europa Press que su tía, que actualmente vive en una residencia porque tiene demencia senil, ya no recuerda lo que ocurrió hace una década. Pero la familia todavía guarda en su memoria lo sucedido con «dolor», porque «aunque todo haya acabado bien para ella es inevitable pensar en lo mal que lo pasó», relata, agregando que en un primer momento, lo afrontaron «con incredulidad porque era surrealista».

Ibáñez asegura que la pintura original, de Elías García Martínez, estaba «prácticamente desaparecida» y que ella llevaba más de dos décadas ayudando a conservar el interior de la iglesia del santuario de Misericordia. «Si mi tía no hubiese hecho nada, ese dibujo ahora no existiría», afirma. La sobrina de Cecilia recuerda que hubo una filtración en la iglesia y que el salitre de la propia pared se caía, de manera que cuando salió a la luz aquella foto que se volvió viral Cecilia todavía no había terminado de repintarla.

En un primer momento, Ibáñez dice que todo el mundo «se lanzó» sobre lo que había ocurrido, pero cuando los vecinos empezaron a saber que era ella la que estaba detrás de la noticia la gente la defendió porque Cecilia es «muy querida» en Borja. «El cariño de la gente es lo que la hizo salir adelante, si no se hubiese hundido», ha confesado.

Por este motivo, la familia de Cecilia Giménez vive este décimo aniversario del Ecce Homo con un sentimiento agridulce. «Ella se lo merece como persona, ya que se llevó todas las bofetadas y esta polémica benefició a Borja», apostilla su sobrina. Asimismo, Marisa explica que su tía no era restauradora, era una aficionada a la pintura. Para su familia, esta conmemoración «no es un homenaje por el acto que hizo –Cecilia– en sí», sino que es el reconocimiento a la labor que ella ha llevado a cabo de forma desinteresada durante toda su vida por el Santuario de Misericordia.

El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, también expresa que Cecilia no hizo este repinte con mala intención, sino que ella intentó recuperar una pintura de la que en aquel momento ya había desaparecido en torno a un 30 o 40%. Además, apuntó que a lo largo de estos diez años más de 240.000 personas de 110 países distintos se han acercado hasta este municipio zaragozano para ver el Ecce Homo, «que ha venido para quedarse, es un fenómeno social».

GALA CONMEMORATIVA

Para conmemorar esta popular obra de gran impacto turístico, el municipio realizó dos actos. El primero de ellos fue la entrega de diferentes premios a los medios de comunicación que han dado voz a esta obra. La gala se realizó el sábado 10 de septiembre en el Teatro Cervantes y durante la misma tuvieron lugar varias actuaciones y muchas sorpresas con las que se homenajeó al Ecce Homo y a su autora, Cecilia Giménez. Ya el domingo se emitió el corto documental Mis Ecce Homos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, dirigido por Marcos Rossano.

La entrada para ver la pintura cuesta tres euros y los fondos recaudados se destinan a financiar al personal que trabaja en la taquilla y guías. Arilla destaca que también se dirigen a becas para personas mayores con bajos recursos económicos para que puedan ir a la Residencia Santi Spiritus.

Esta iniciativa se puso en funcionamiento en 2015, cuando la obra de Cecilia Giménez ya atraía a miles de visitas cada año al Santuario. Y con ella se han beneficiado de estas becas alrededor de 16 personas, remarca el alcalde de la localidad.