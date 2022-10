Menos pastilla, más zapatilla fue una iniciativa que impulsó la Comarca Campo de Borja y tenía como objetivo el fomento de los hábitos saludables y la actividad deportiva. En principio estaba programada para realizarse solo durante junio de 2017, pero gracias a esta iniciativa un grupo de personas siguió su camino y desde aquel día salen todos los días a las ocho de la mañana desde el parque de Borja.

Este grupo de personas se quedaron con el nombre y se hicieron unas camisetas, apunta Sandra Badías una de las participantes de los paseos, un uniforme que lucen con orgullo. «Lo movimos un par de nosotras a las que nos gusta la actividad física», apunta. Desde entonces llevan años andando todos los días de lunes a viernes.

En cada paseo saludable realizan una media de 7 a 10 kilómetros y el grupo está integrado por unas 14 personas. El perfil es variado y participa desde gente jubilada a personas que tras andar tienen que ir a trabajar.

Realizan distintos turnos debido a las personas que tienen una determinada edad ya que no pueden andar de forma tan seguida. El mayor de todos tiene 80 años y la actividad física le sirve para mantenerse en forma. La persona más joven cuenta con 49 años.

La actividad deportiva no cesó con el covid-19. En este sentido, comenta Sandra, «durante la pandemia nos dividimos en pequeños grupos siguiendo la normativa y guardando las distancias». La actividad física es vital para cuidarse comenta Sandra Badías, «hemos ganado agilidad, lo notamos para la mente y el cuerpo, te cambia por completo de quedarte en casa inactivo sin hacer nada a pasar a hacer actividad física».

El grupo se ha consolidado y no solo salen entre semana, sino que los sábados también se apuntan a «andadas solidarias como por ejemplo la andada contra el cáncer». Además, las inclemencias del tiempo no les frenan, «nos gusta salir con frío y niebla, siempre que no llueva o caiga nieve», asegura Sandra. Una gran actividad grupal que asegura un buen comienzo del día.